Компания LG Electronics представила линейку холодильников с технологией охлаждения DoorCooling+, которые обеспечивают свежесть продуктов, экономию электроэнергии и максимальное удобство при минималистичном дизайне.

Главная фишка новинок — технология охлаждения двери DoorCooling+. В обычных холодильниках холодный воздух подается только с задней панели, температура варьируется по зонам: где-то больше, где-то меньше. В новых холодильниках LG холод подается не только сзади, а еще и сверху. Он попадает прямо на дверные полки, которые обычно обделены, и обдувает переднюю часть камеры. Благодаря этому температура поддерживается лучше, а все, что находится на полках двери, охлаждается быстрее. В результате во всех камерах — подходящая температура.





Технология LeanerCooling ювелирно поддерживает заданную температуру холодильника LG DoorCooling+. Перепады температуры не превышают 0,5 градусов Цельсия благодаря инверторному линейному компрессору, на который дается 10 лет гарантии. Он экономичный, что подтверждает класс энергопотребления А++, и тихий — всего 36 дБ.

В холодильной камере все продумано до мелочей. Внизу — наиболее глубокая зона FreshConverter для мяса, рыбы или овощей. И для каждого типа можно задать свою подходящую температуру. Так продукты дольше сохраняют свежесть и не заветриваются.

Выше идет зона FreshBalancer для хранения овощей и фруктов. Здесь тоже есть переключатель, который отвечает уже за поддержание оптимальной влажности. Зона позволяет создать комфортные условия, чтобы продукты дольше оставались свежими.

Остальное пространство отведено под четыре классические полки из закаленного стекла с металлической окантовкой. Есть полка для бутылок, где легко разместится пять штук. А для высокой и объемной посуды предусмотрена складная полка. У нее два положения: в одном она сокращается на 16 сантиметров, а во втором — уходит полностью. Больше не придется по старинке снимать полки, чтобы освободить место для большой кастрюли.





Мягкое светодиодное освещение, скрытая и удобная ручка-карман, есть Wi-Fi и поддержка приложения LG SmartThinQ для управления и диагностики со смартфона. Холодильники LG DoorCooling+ достаточно компактные, стильные, тихие, экономичные и впишутся даже в небольшое кухонное пространство. Еще один плюс у холодильников — нулевой зазор. То есть холодильник можно вплотную ставить к стене, свободно открывать дверцу на 90 градусов и при этом спокойно выдвигать ящики.

Приобрести продукцию LG, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

технорынок «Флешка» (бывшая фабрика «Малика»);

рынок «Ипак Йули» (бывший «Абу-Сахий»);

cеть MEDIAPARK Bozori: (+998) 71−203−77−07;

сеть магазинов Goodzone: (+998) 71−207−03−07;

фирменный магазин LG в ТРК Next (+998) 95−143−00−03;

сеть магазинов Credit Asia (+998) 78−140−00−11.

Служба сервисной поддержки покупателей LG: 0−800 120−22−22. Важно: номер необходимо набирать полностью. Для жителей Узбекистана звонок бесплатный.

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