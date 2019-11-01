Компания UMS в рамках социально-ответственного бизнеса уделяет особое внимание образовательным и инклюзивным социальным проектам. Так, ведется плодотворное сотрудничество с МНО, внедрены тарифные планы для учителей, предоставляется безлимитный доступ к ряду образовательных сайтов. UMS также является одним из крупнейших партнеров образовательной платформы Khan Academy O‘zbek. Наряду с этим действуют специальные тарифные планы для людей, нуждающихся в социальной поддержке, и ветеранов.

Первый международный благотворительный полумарафон Samarkand Half Marathon стал очередным проектом, который вызвал большой интерес команды UMS. Главная цель полумарафона — привлечь внимание общественности к проблеме инклюзивности на объектах культуры и искусства, а также популяризация здорового образа жизни и развитие спортивного туризма в Узбекистане. Мероприятие организуется Фондом развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан и другими партнерами.





«Компания UMS путем оказания благотворительной помощи приветствует шаги организаторов мероприятия к предоставлению равного доступа и возможностей для людей с особыми потребностями. Нашими лозунгами на полумарафоне станут „Мы за здоровый образ жизни!“, „Нам не все равно!“, „Наша главная цель сегодня — доброе дело!“. Тем самым мы подчеркиваем приоритеты социальной политики компании», — отметила Альбина Гайсина, руководитель группы по связям с общественностью ООО UMS.

1 и 2 ноября полумарафон охватит целый комплекс мероприятий: конференции, лекции, мастер-классы, выставка. Все они будут посвящены теме инклюзивности.

3 ноября состоится забег сотен участников проекта, в том числе и людей с ограниченными возможностями, на дистанции 2, 10 и 21 км. Сборная команда UMS, состоящая из топ-менеджеров компании и сотрудников различных подразделений, также примет участие в забеге.

Следить за активностями UMS в рамках Samarkand Half Marathon можно будет на официальных страницах компании в соцсетях.

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