7 сентября был опубликован указ президента Республики Узбекистан №5813, в котором сказано, что онлайн-кассам быть. В интернете сразу появилась масса информации на тему о том, какая касса считается онлайн. На данный момент пока подтверждена информация, что с 1 января 2020 года в Узбекистане начинается поэтапный переход на использование онлайн-касс.

Компания UzKassa — первая смарт-касса в Узбекистане — рассказала об онлайн-кассах с новой стороны.

Если говорить о фискальном устройстве, то неправильно говорить касса. В Узбекистане существует понятие «Контрольно-кассовая машина» (ККМ). Это согласно законодательству, но для удобства можно говорить касса.

Наше мнение: без разницы это онлайн или оффлайн, касса должна приносить помощь владельцу. К сожалению, сегодня практически для всех предпринимателей касса — лишний атрибут, который они считают обузой. И их можно понять, так как старые кассы мало чего умеют делать.

Пора менять этот укоренившийся стереотип. Онлайн-касса, или как мы ее называем умная касса — в первую очередь помощник для бизнеса, а уже потом фискальное устройство. Переход на онлайн-кассы принесет бизнесу пользу. И чем быстрее предприниматель это поймет, тем быстрее он получит эффект.

Постараемся это доказать на простых примерах: техника, технологии, знания движутся огромными шагами, надо это все использовать, чтобы достигать прогресса. Какими телефонами пользуется молодежь? Конечно, смартфонами. Сейчас в смартфоне целый мир — платежи, общение, почта, контакты. А что было 10 лет назад? Кнопочные телефоны, на которых в лучшем случае можно было играть змейку. Почему с телефонами всем ясно, что это прогресс и удобно, а с кассами нет?

Государство хочет быть драйвером бизнеса для его эффективности и не заставляет пользоваться современной кассой, а дарит ее бесплатно. И этим надо успеть воспользоваться. Указ президента гласит, что за приобретение онлайн-кассы будет действовать налоговый вычет на сумму покупки в размере 10 БРВ.





Еще довод: крупные торговые сети — Makro, OxyMed, Lavini и другие — используют компьютеры, устройства, сканеры для добавления товаров в чек. Думаете просто так? Они уже давно поняли, что касса должна работать.

Для крупного ритэйла касса — это инструмент контроля кассира и получения данных, а также метод увеличения скорости обслуживания клиентов. Оборудование, которое использует крупный ритейл, стоит дорого: средний набор оценивается минимум от 15 млн сум.

Стоимость UzKassa N5 намного дешевле. При этом аппарат выполняет такие же функции и даже больше. Мы предлагаем бизнесу умную кассу по доступной цене. Мы уравниваем крупный, средний и мелкий бизнес в возможностях по автоматизации бизнеса.

Что дает умная касса и как это использовать

Чтобы добавить товар в чек по штрих-коду, кассиру нет необходимости запоминать стоимость каждого товара. Достаточно всего лишь отсканировать штрих-код. Это увеличивает скорость работы кассиры и сокращает время его обучения.

Возможности умной кассы:

предоставление скидки на чек;

складской учет: владелец бизнеса в реальном времени может отслеживать остатки товаров на складе или в магазине;

отчет по филиалам и кассирам: можно сгенерировать отчет по каждому кассиру и видеть эффективность работы каждого;

отчет ликвидности и контроль за персоналом.

Это небольшой перечень возможностей умной кассы. К тому же аппарат может быть устройством два в одном: касса и терминал.

UzKassa просит каждого быть внимательным и ответственным. Не каждая касса сможет быть онлайн и разрешенной к использованию. Нужно быть крайне осторожным при покупке аппарата. Если на коробке написано «Онлайн», то это еще не значит, что так и есть.

UzKassa имеет официальный акт от регулятора, подтверждающий, что наша смарт-касса прошла все тесты и действительно может применяться в оффлайн- и онлайн-режимах. Компания официально заявляет, если наша касса не будет онлайн, мы готовы вернуть всем нашим клиентам деньги за покупку.

Сайт: uzkassa.uz

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