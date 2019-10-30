Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) и Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана пресекли незаконный оборот психотропных опиоидный анальгетиков «Трамадол» в крупном размере, сообщила пресс-служба ГТК.

Водитель автомобиля Matiz, припаркованного возле Центрального стадиона Келеса, заметив приближающуюся к нему оперативную группу, бросил на землю «подозрительную коробку» и попытался убежать, говорится в сообщении.

Мужчина был задержан. Внутри коробки оказались 39482 единицы таблеток «Трамадол ланнахер 50 мг». Препарат входит в список наркотических средств, оборот которых в республике ограничен, с октября прошлого года.

По выявленному правонарушению ведутся таможенные проверки.