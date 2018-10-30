В списки запрещенных и ограниченных в обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров внесены изменения постановлением Кабинета Министров от 27 октября, сообщила Norma.uz.

Список запрещенных наркотических средств расширен с 238 до 265 позиций, ограниченных в обороте — с 51 до 53. Ограниченных в обороте психотропных веществ стало на 4 больше (увеличение с 81 до 85 позиций), а прекурсоров — на 3 (с 26 до 29 позиций).

В частности, список наркотических средств, оборот которых ограничен, пополнил трамадол. В перечень психотропных веществ, оборот которых ограничен, добавлен зопиклон («соннат»).

Ранее источники «Газеты.uz» в правоохранительных органах отмечали, что из-за отсутствия в списке наркотических и психотропных веществ таких, как трамадол, прегабалин («лирика»), зопиклон («соннат»), не было возможности привлекать к ответственности уличных продавцов препаратов, содержащих их.

Изменилась, согласно документу, и структура перечня наркотических средств, оборот которых запрещен. Включенные в него вещества разбиты на группы и подгруппы.

Например, к наркотикам группы синтетических каннабиоидов относятся классические (дибензопираны), неклассические (циклогексилфенолы, циклогентенолы, хиноны), аминоалкилиндолы (нафтоилиндолы, фенилацетилиндолы, бензоилиндолы и т. д. ), эйкозанойды (анандамиды), прочие (нафтоилпироллы, диарипиразолы и т. д. ) и гибридные каннабиоиды.

Напомним, законом, подписанным президентом 22 октября, введена уголовная ответственность за незаконное изготовление, приобретение, хранение, сбыт и другие действия с аналогами наркотических средств.