Народ Узбекистана заслуживает «безопасных и надежных транспортных услуг», заявил президент Шавкат Мирзиёев, знакомясь с ходом строительства Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена 24 октября.

«Почему мы восстановили проект (Шавкат Мирзиёев распорядился возобновить законсервированный проект в сентябре 2016 года, будучи врио президента — ред.)? Не для красоты, а чтобы людям создать условия», — отметил глава государства. Сюжет о посещении строительства показала программа «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24».

«Метро строится не просто ради метро, оно должно изменить смысл жизни, им должно быть удобно пользоваться им. Дешево, удобно и безопасно. Представьте, когда соединятся подземное и надземное метро, как изменится экология», — заявил он, подчеркнув, что за электротранспортом будущее.

Президент добавил: «Этот опыт мы должны постепенно распространять и в областях».

Стоимость проекта продления Юнусабадской ветки составляет 103,8 млн долларов (51 млн — из государственного бюджета, 52,8 млн — из Фонда реконструкции и развития), с начала строительства освоено 67,5 млн долларов.

От действующей станции «Шахристан» до будущих станций «Юнусабад» и «Туркистон» проложены пути протяженностью 2,9 км. Завершено бурение и укрепление железобетонными конструкциями одного из тоннелей, до 10 ноября намечено завершить бурение второго тоннеля.

Тоннель строится закрытым способом с использованием тоннелепроходческого механизированного комплекса Herrenknecht, привезенного из Германии. Над проектом работают 1500 специалистов, задействовано свыше 40 единиц техники и механизмов.





Шавкат Мирзиёев с перым заместителем премьер-министра, министром транспорта Ачилбаем Раматовым.

Группа зарубежных и узбекистанских специалистов работает под руководством менеджера проекта, представителя компании DB Engineering and Consulting (Deutsche Bahn) Якуба Шонса.

«Могу с уверенностью сказать, что строительство полностью отвечает международным стандартам», — сообщил он в интервью телеканалу.

«На этапе проектирования проекта узбекская сторона обратилась к нам за содействием по двум вопросам: поставить новейшую тоннелепроходческую машину и обеспечить контроль за проектом, т. е. соответствием проекта международным стандартам. Мы не только контролируем качество строительства, но и обучаем узбекистанских специалистов», — отметил специалист.

Представитель DB Engineering and Consulting подчеркнул: «В первую очередь, мы отвечаем за качество конструкции, швов, смеси бетона, за его прочность и долговечность, за кабельную проводку и системы пожаротушения. Можем с уверенностью сказать, что все на самом высоком уровне».

По словам заместителя генерального директора института «Ташкентметропроект» Одилжона Закирова, с открытием двух новых станций, расположенных в одной из самых пассажирообразующих зон столицы, будет обеспечена связь жилого массива Юнусабад с центральной частью города и остальными районами через пересадочные узлы на станциях «Пахтакор» / «Алишера Навои», «Амира Темура» / «Юнуса Раджабий» и «Ойбек / «Минг урик».





Продление линии позволит оптимизировать работу общественного транспорта на этом направлении. Сейчас по улице Амира Темура, связывающей Юнусабад с центром города, действуют почти 20 дублирующих друг друга автобусных маршрутов. С открытием линии, согласно расчетам, число курсирующих автобусов можно будет сократить на 40%, а преодолеваемое ими расстояние — на 42%, что позволит экономить тонны горючего в день.

За счет сокращения времени в пути пассажиры смогут экономить до 20 минут. При этом пассажиропоток в общественном транспорте на юнусабадском направлении должен вырасти со 130 тысяч до 170 тысяч в день, из которых 35 тысяч пассажиров должны выбрать метро.

Сегодня пассажиропоток в подземке Ташкента составляет 240 тысяч в день. С запуском трех новых участков (Юнусабадский, продление Чиланзарской линии до Сергелийского района и открытие надземного метро от станции «Дустлик» до Куйлюка) эту цифру планируется поднять до 500 тысяч. А с учетом продления в будущем Чиланзарской линии от станции «Буюк ипак йули» до автостанции «ТТЗ» и завершения строительства надземного кольцевого метро она может возрасти до 2 миллионов пассажиров.

Шавкат Мирзиёев поставил задачу добиться того, чтобы услугами метрополитена пользовались 30% населения столицы.

Он подчеркнул, что уровень обслуживания пассажиров сегодня не отвечает требованиям и рекомендовал привлечь опытных менеджеров и маркетологов. Для повышения пассажиропотока намечены пересмотр сети маршрутов общественного транспорта и системы оплаты проезда.