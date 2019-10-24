Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 октября подписал закон «О поддержке грудного вскармливания и требованиях к продуктам питания для младенцев и детей раннего возраста». Документ был принят Законодательной палатой 9 октября и одобрен Сенатом 11 октября.

Согласно документу, младенец — это ребенок в возрасте до 1 года, дети раннего возраста — дети в возрасте от 1 до 3 лет.

В числе основных направлений государственной политики в этой сфере обозначены:

защита прав, свобод и законных интересов беременных женщин, кормящих матерей, младенцев и детей раннего возраста на грудное вскармливание;

поддержка и пропаганда грудного вскармливания;

обеспечение младенцев и детей раннего возраста качественными и безопасными продуктами питания.

В государственных учреждениях и организациях, а также автовокзалах, аэропортах и железнодорожных вокзалах, культурно-развлекательных учреждениях должны быть организованы специально отведенные места для грудного вскармливания младенцев и детей раннего возраста.

Законом не допускается реклама продуктов-заменителей грудного молока для младенцев и детей раннего возраста. Любая информация о продуктах-заменителях грудного молока при этом должна содержать указание о пользе и превосходстве грудного молока, а также исключительного грудного вскармливания до 6 месяцев без использования в питании младенца другой еды или питья, в том числе воды.

Производителям и поставщикам продуктов питания для младенцев и детей раннего возраста, а также производителям и распространителям рекламы запрещается:

предоставление медицинским работникам материалов рекламного характера, связанных с продуктами-заменителями грудного молока;

распространение на безвозмездной основе товаров (медицинских халатов, футболок, головных уборов, канцелярских принадлежностей и других) с использованием наименования продуктов-заменителей грудного молока;

распространение рекламной продукции о продуктах-заменителях грудного молока среди матерей и членов их семей;

предоставление беременным женщинам, матерям младенцев и детей раннего возраста и членам их семей продукции (за исключением случаев наличия абсолютных медицинских противопоказаний к грудному вскармливанию), а также каких-либо подарков в виде предметов или принадлежностей, которые могут способствовать применению продуктов-заменителей грудного молока или кормлению из бутылочек.

Производимые и ввозимые продукты питания для младенцев и детей раннего возраста, предназначенные для реализации на территории страны, должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям качества и безопасности. Упаковка (тара) должна исключать возможность любого загрязнения и порчи, обеспечивать сохранность продуктов питания при транспортировке, хранении и реализации в течение сроков годности.

На маркировках (этикетках) продуктов-заменителей грудного молока и в описаниях пищевых формул запрещается: использовать выражения, создающие представление о равноценности и (или) пользе и превосходстве этих продуктов над грудным молоком либо сравнение с ним, использовать текст, содержание которого может склонить к отказу от вскармливания грудью, размещать фотографии младенцев и детей раннего возраста, включая бутылочки с сосками, если эти изображения непосредственно не иллюстрируют способы использования или приготовления продукта.

Государственное управление в сфере поддержки грудного вскармливания и обеспечения продуктами питания младенцев и детей раннего возраста осуществляется Кабинетом Министров и Министерством здравоохранения.

Закон вступает в силу через полгода со дня официального опубликования 24 октября.