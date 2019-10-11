Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 23-м пленарном заседании в пятницу одобрил закон «О поддержке грудного вскармливания и требованиях к продуктам питания для младенцев и детей раннего возраста».

В августе сенаторы отклонили закон «ввиду явной необходимости его доработки. В новом тексте закона и его названии учтены все замечания, высказанные экспертами в ходе прошедших обсуждений», сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

В одобренной редакции закона раскрываются такие понятия, как продукты питания для младенцев и детей раннего возраста, продукты-заменители грудного молока, искусственное вскармливание, а также продукты прикорма.

В числе приоритетных направлений обозначены поддержка и пропаганда грудного вскармливания и обеспечение младенцев и детей раннего возраста качественными и безопасными продуктами питания. Государственное управление в этой сфере осуществляется Кабинетом Министров, Министерством здравоохранения.

Сенаторы отметили, что принятие закона будет способствовать увеличению числа детей, находящихся на исключительно грудном вскармливании, их здоровому росту, снижению показателей заболеваемости и смертности среди младенцев и детей.

«Первые шаги социализации ребенка, первое знакомство с природой, миром, познание и гибкий вход в образовательное пространство начинаются именно в дошкольном возрасте, т. е. с 3 до 7 лет, — сказала, выступая на заседании, сенатор, министр дошкольного образования Агриппина Шин. — Безусловно, очень важно, начиная с самого младенчества и во всем периоде раннего развития ребенка, обеспечение рационального, качественного питания, которое обеспечивается грудным вскармливанием. И, конечно, очень важны качественные, безопасные продукты именно в этот период».

Сенатор отметила, что в последнее время «в связи с неосведомленностью, элементарным научным незнанием» у многих женщин бытуют «ошибочные мнения, мифы, что грудное вскармливание наносит вред изящной фигуре женщины, что ночные недосыпания вызывают стрессовые ситуации, истощается нервная система».

«Но, если мы обратимся к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, мы получим огромную информацию о полезности грудного вскармливания не только для ребенка, но и для самой женщины. Именно в период грудного вскармливания проходит отдых репродуктивной системы женщины, профилактика рака молочной железы, понижается потребность в инсулине, повышается иммунитет», — отметила сенатор.