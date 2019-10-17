Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг посетил негосударственную дошкольную образовательную организацию Smart kids на 150 детей, расположенную в махалле «Боги Эрам» Денауского района, сообщила пресс-служба главы государства.

В ДОО воспитываются в основном дети военнослужащих из расположенного неподалеку военного городка и местной махалли. Обучение с уклоном на иностранные языки ведется в пяти группах. Тут также открыты спортивные секции, кружки музыки и искусств.

Руководитель страны ознакомился с созданными в ДОО условиями и побеседовал с воспитателями. Дети рассказали президенту стихотворение о пяти инициативах, глава государства вручил им подарки.

Здесь же Шавкату Мирзиёеву презентовали мобильные и модульные ДОО, разработанные Министерством дошкольного образования и «Узавтосаноат». Такие ДОО предназначены для детей в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах. «Газета.uz» ранее писала подробно о проекте.





Президент поручил широко внедрить новые проекты в систему дошкольного образования и довести в следующем году охват детей ДОО до 50% по стране.