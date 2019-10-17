Многие мечтают учиться в Великобритании. Британское высшее образование считается одним из наиболее престижных в мире, а многие вузы занимают верхние строчки в рейтингах ведущих университетов.
Однако получить образование в этой стране может позволить себе далеко не каждый. Кроме того, что стоимость обучения в вузах высока, Великобритания считается одной из наиболее дорогих стран для проживания. Стипендия Сhevening — это возможность получить образование в Великобритании бесплатно.
Chevening является глобальной стипендиальной программой правительства страны, финансируемой Министерством иностранных дел Великобритании. Стипендия предоставляет возможность кандидатам с выдающимися лидерскими качествами учиться на годичной магистерской программе по любой специальности в ведущих высших учебных заведениях Британии.
До 5 ноября идет прием заявок по ссылке. Чтобы иметь право получить стипендию, кандидат должен:
- быть гражданином Республики Узбекистан;
- вернуться в страну гражданства как минимум на два года после окончания учебы;
- иметь диплом бакалавра;
- иметь опыт работы не менее двух лет;
- подать заявки на прием в магистратуру на три разные программы в любых университетах Великобритании и получить полное зачисление (Unconditional Offer) на как минимум одну программу до 16 июля 2020 года;
- свободно владеть английским языком и предоставить сертификат о знании языка (минимум IELTS 6.5 или TOEFL iBT 79) до 16 июля 2020 года.
Стипендия покрывает расходы на обучение в выбранном университете, проживание, перелет, получение визы и так далее.
В этом году отбор посольства Великобритании в Ташкенте на стипендию прошли 10 специалистов из Узбекистана, которые уже начинают обучение в таких университетах, как SOAS, LSE, Университет Сити, Эдинбургский университет и другие.
Более подробную информацию о стипендии можно получить на сайте Chevening, а также на страницах посольства Великобритании в Ташкенте в соцсетях.
Сайт: chevening.org/scholarship/uzbekistan
Facebook: fb.com/ukinuzbekistan
Instagram: @ukinuzbekistan
Twitter: @ukinuzbekistan
На правах рекламы.