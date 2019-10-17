Многие мечтают учиться в Великобритании. Британское высшее образование считается одним из наиболее престижных в мире, а многие вузы занимают верхние строчки в рейтингах ведущих университетов.

Однако получить образование в этой стране может позволить себе далеко не каждый. Кроме того, что стоимость обучения в вузах высока, Великобритания считается одной из наиболее дорогих стран для проживания. Стипендия Сhevening — это возможность получить образование в Великобритании бесплатно.

Chevening является глобальной стипендиальной программой правительства страны, финансируемой Министерством иностранных дел Великобритании. Стипендия предоставляет возможность кандидатам с выдающимися лидерскими качествами учиться на годичной магистерской программе по любой специальности в ведущих высших учебных заведениях Британии.





До 5 ноября идет прием заявок по ссылке. Чтобы иметь право получить стипендию, кандидат должен:

быть гражданином Республики Узбекистан;

вернуться в страну гражданства как минимум на два года после окончания учебы;

иметь диплом бакалавра;

иметь опыт работы не менее двух лет;

подать заявки на прием в магистратуру на три разные программы в любых университетах Великобритании и получить полное зачисление (Unconditional Offer) на как минимум одну программу до 16 июля 2020 года;

свободно владеть английским языком и предоставить сертификат о знании языка (минимум IELTS 6.5 или TOEFL iBT 79) до 16 июля 2020 года.

Стипендия покрывает расходы на обучение в выбранном университете, проживание, перелет, получение визы и так далее.

В этом году отбор посольства Великобритании в Ташкенте на стипендию прошли 10 специалистов из Узбекистана, которые уже начинают обучение в таких университетах, как SOAS, LSE, Университет Сити, Эдинбургский университет и другие.

Более подробную информацию о стипендии можно получить на сайте Chevening, а также на страницах посольства Великобритании в Ташкенте в соцсетях.

Сайт: chevening.org/scholarship/uzbekistan

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