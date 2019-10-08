Рассмотрение дела о водителях, пытавшихся сбить собаку в Самарканде, прекращено, поскольку в ходе доследственной проверки выяснилось, что «никакого происшествия не случилось». Такой ответ на заявление самаркандского Общества защиты животных (ОЗЖ) «Терра» предоставил 3-й отдел внутренних дел Управления координации деятельности органов внутренних дел Самарканда.

Общество защиты животных «Mehr va oqibat» 7 октября опубликовало этот ответ, добавив: «Мы не просто не согласны, мы крайне возмущены и будем продолжать бороться за права животных».





28 августа в социальных сетях распространилась видеозапись, где водители автомобилей Spark и Nexia умышленно пытались совершить наезд на собаку. Все это происходило рядом с автомобилем патрульно-постовой службы со включенными световыми сигналами. На втором видео сотрудник ППС бросает в собаку кирпич.

Днем позже правоохранители Самаркандской области сообщили, что собака подозревалась в бешенстве и напала в общей сложности на 15 граждан, которые получили царапины и укусы. Отмечалось, что группа по обеспечению карантинных мероприятий управления ППС и охраны общественного порядка и сотрудники бригады по отлову животных поймали собаку, при этом один из сотрудников ОВД также пострадал от укуса.

Однако, как позже стало известно корреспонденту «Газеты.uz» во время поездки в Самарканд, животное погибло, а в лабораторию областного управления ветеринарии на анализ отправили только ее голову.

Тем временем, общества защиты животных «Mehr va oqibat» и «Терра», которые получили от граждан 450 обращений о жестоком обращении с животным в связи с этим случаем, проводили собственное расследование. К ОЗЖ «Терра» обратилась хозяйка погибшей собаки. Она сообщила, что алабая, которого звали Лархан, 27 августа похитили со двора. Животное состояло на учете в городской ветеринарной станции и было привито от чумы и бешенства.

Кроме того, волонтеры ОЗЖ опросили пострадавших от укуса собаки, которые сейчас проходят антирабическую терапию. Четверо из них написали в адрес «Терры» заявления о том, что собака напала на них без явной причины, но при этом они хотели бы, чтобы животное осталось в живых и у него взяли материал для анализа.

После оживленной реакции общественности с волонтером «Терры» связался водитель Spark, пытавшийся задавить собаку. Он написал, что не хотел убивать животное, признал, что совершил ошибку, и попросил не подавать на него заявление.

Согласно постановлению Кабинета министров №202 от 8 июля 2011 года животные, нанесшие ранение людям и животным или совершившие на них нападение, должны отлавливаться и водворяться под карантин отделами по отлову безнадзорных животных при городских и районных управлениях благоустройства. Отстрел может быть организован Министерством внутренних дел по представлению ветеринарных отделов только в очагах бешенства, а также на территориях, эпизоотически неблагополучных по бешенству.

Как сообщили «Газете.uz» в «Mehr va oqibat», 8 октября состоялся телефонный разговор между начальником 3-го ОВД и одним из волонтеров «Терры». По словам руководителя ОВД, водители автомобилей, которые пытались сбить собаку, не были гражданскими лицами. «Он был сотрудником», — сказал правоохранитель о водителе Spark, добавив, что на месте происшествия «было много сотрудников». Он также сообщил, что в городе нет официально трудоустроенной собаколовной бригады.

В тот вечер, по словам главы ОВД, задача правоохранительных органов состояла в том, чтобы отловить собаку, подозреваемую в бешенстве, вывезти ее за город и застрелить. Он отметил, что вызвать бригаду отлова им не удалось. В то же время вышестоящее руководство и прокуратура не давали разрешение на стрельбу в городе, поскольку было много туристов.

На вопрос, кто же тогда занимается отловом, если штатных работников, получающих зарплату, в бригаде нет, начальник ОВД ответил, что бригада обычно формируется перед праздниками и отлавливает животных в городе. На замечание, что инцидент произошел как раз накануне праздника, он ответил, что группа после исполнения функции отлова «занимается своими делами», поскольку работает на общественных началах.