Анализ возможностей, условий, рисков и избежания негативных последствий для экономики Узбекистана от вступления в Евразийский экономический союз будет завершен до конца года. Об этом заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко, пребывающая с визитом в Ташкенте.

Главу Совфеда 2 октября принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Выступая перед журналистами после встречи, Валентина Матвиенко сказала:

«Президент Узбекистана — не только выдающийся государственный, политический деятель, но еще и хороший экономист. Он понимает, что участие в интеграционных экономических объединениях — это реалии сегодняшнего дня, и в мире происходят процессы по объединению усилий государств в единые экономические объединения».

«Он считает очень важным участие Узбекистана в Евразийском экономическом союзе, — продолжила глава верхней палаты российского парламента. — В то же время он прав в том, что требуется очень серьезный анализ, чтобы принять окончательное решение — анализ условий, на которых может вступить Узбекистан в Евразийский экономический союз, не нанесет ли это вреда экономике Узбекистана, не скажется ли это снижении рабочих мест. Это абсолютно здравое нормальное рассуждение, взвешивание рисков, опасений».

Валентина Матвиенко сообщила, что президенты двух стран ранее договорились о создании рабочей группы, с российском стороны ее возглавляет первый вице-премьер Антон Силуанов.

«Эта рабочая группа работает очень плотно — в хорошем темпе, в рабочем режиме, — как раз по анализу возможностей, условий, рисков, избежания негативных последствий», — сказала глава Совфеда, отметив, что анализ должен быть завершен до конца года.

«Я оптимист, считаю, что Узбекистан будет заинтересован, такие условия, приемлемые для него, будут найдены, но, конечно, принимать окончательное решение будет президент Узбекистана. Настроение есть, намерение есть, но это не та история, когда просто подписал и завтра стал членом интеграционного объединения, [президент] прав в том, что надо взвесить все „за“, „против“ и понять, что это принесет стране, и только после этого принимать окончательное решение. Я такую позицию поддерживаю и я ее понимаю», — резюмировала Валентина Матвиенко.

Спикер верхней палаты российского парламента также прокомментировала возможность вступления Узбекистана в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Безусловно, такая возможность есть. Двери ОДКБ всегда открыты для Узбекистана, но этот вопрос сейчас не стоит в повестке дня и в законодательстве Узбекистана прописаны нормы, которые пока не позволяют включаться в такого рода союзы».

При этом Валентина Матвиенко не исключила возможности, что когда-нибудь этот вопрос снова будет обсуждаться.

Напомним, Узбекистан приостановил свое членство в ОДКБ в 2012 году. Мотивы и причины этого решения обнародованы не были. Политика Узбекистана в области обороны, закрепленная в Оборонной доктрине, принятой в начале прошлого года, предусматривает неучастие страны в военно-политических блоках.

Как сообщила пресс-служба главы государства, в ходе встречи Шавкат Мирзиёев и Валентина Матвиенко обсудили активное участие парламентов двух стран в продвижении перспективных проектов в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной, транспортно-логистической, агропромышленной и научно-технической сферах, а также расширении образовательного и культурно-гуманитарного обменов.