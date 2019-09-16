Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 сентября подписал закон о ратификации Нахичеванского соглашения о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Нахичевань, 3 октября 2009 года). Об этом сообщил Telegram-канал Министерства юстиции.

Документ был одобрен в тот же день Сенатом Олий Мажлиса. На обсуждении закона отмечалось, что членство Узбекистана в совете будет способствовать созданию благоприятных условий для торговли и инвестиций, упрощению таможенных и транзитных процедур для постепенного перехода на свободное передвижение товаров, капитала, услуг и технологий и упрощения финансовых и банковских операций.

До этого членами совета были четыре государства: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. Статус наблюдателя имеет Венгрия. Структура организации состоит из Совета глав государств, Совета министров иностранных дел, Комитета старших должностных лиц, Совета старейшин тюркоязычных государств и Секретариата, расположенного в Стамбуле.

Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев назвал вступление Узбекистана в организацию историческим событием и выразил уверенность, что это придаст импульс деятельности совета и укрепит сотрудничество между тюркоязычными странами.

В своем заявлении Багдад Амреев сообщил, что президент Узбекистана примет участие в 7-м саммите совета, который состоится 15 октября в Баку.