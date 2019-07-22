Ташкентский административный суд оставил без изменения вердикт суда первой инстанции по итогам рассмотрения апелляции иностранного предприятия Diyor Biznes («Молочная кухня»). Об этом сообщает корреспондент «Газеты.uz», присутствовавший на заседании суда в понедельник.

Рассмотрение апелляции на приговор, вынесенный 7 июня Чиланзарским административным судом, началось 16 июля. Компания в своем заявлении разъяснила, какие нарушения были допущены на суде первой инстанции, где «Молочная кухня» требовала отменить постановление Республиканского центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (РЦГСЭН) Министерства здравоохранения Узбекистана. В апреле предприятие получило предписание о прекращении деятельности из-за якобы близкого расположения скотомогильников.

Апелляционную жалобу рассматривала судебная коллегия в составе Ироды Мирзаевой, Нилюфар Усмановой и председательствующего судьи Джахангира Джураева.

Заседание было запланировано на 16:00, однако началось позже из-за затянувшегося предыдущего процесса. В начале заседания судебная коллегия вместе с заявителем и ответчиком изучили карту территории бывшего Института вакцины и сыворотки. Стороны пытались определить расстояние предприятия до возможного местонахождения ям Беккари, скотомогильников и муфельных печей.

Юрист «Молочной кухни» Джалолиддин Исхаков еще раз задался вопросом: «В чем смысл закапывать тела животных на территории местности, где работали сотрудники НИИ? Они же не стали бы подвергать опасности свое здоровье?»

Представитель «Молочной кухни» Шухрат Каюмов предоставил историю заключений районных и городских СЭС, которые проверяли предприятие ежемесячно и ежеквартально соответственно. Однако никаких нарушений не было обнаружено.

Судья Джахангир Джураев попросил прокомментировать адвоката ответчика Салима Меликулова. Тот заявил, что проверки проводились внутри предприятия, а республиканская СЭС провела проверку внешней территории.

Адвокат заявил, что в структуре РЦГСЭН работают разные специалисты, ответственные за разные направления. Шухрат Каюмов напомнил, что в день проверки работали сотрудники районной и городской СЭС.

Судья спросил, на каком основании выдали разрешение на начало деятельности в 2015 году, если на территории было «кладбище животных». Адвокат снова заявил, что тогда также проверялась внутренняя деятельность компании.

Джахангир Джураев отклонил ходатайство юриста «Молочной кухни» об истребовании решения Юнусабадского административного суда, согласно которому Novopharma Plus, размещенная на той же территории и чью деятельность РЦГСЭН также намеревался прекратить, выиграла дело. Судья объяснил это тем, что в Узбекистане отсутствует прецедентное право.

Джалолиддин Исхаков объяснил, что на том заседании показания давали сотрудники бывшего Института вакцины и сыворотки, которые опровергли наличие скотомогильников (в интервью «Газете.uz» они также сообщали об отсутствии ям Беккари на территории НИИ). Судья заявил, что даст правовую оценку.

Председательствующий также отметил, что помощник прокурора Вахидов, отсутствовавший на заседаниях, но изучивший дело, просил оставить решение суда первой инстанции без изменений.

В итоге Ташкентский административный суд не удовлетворил апелляцию «Молочной кухни».

Бывший руководитель «Молочной кухни» Шухрат Каюмов (предприятие было реорганизовано в иностранное предприятие) заявил «Газете.uz», что намерен продолжить бороться и подать заявление в Верховный суд Узбекистана.

Предприниматель также заявил, что после поражения в апелляционном суде начнется рассмотрение заявления РЦГСЭН в Ташкентском межрайонном экономическом суде. Центр потребует прекращения деятельности предприятия.