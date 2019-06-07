Чиланзарский административный суд Ташкента отказал в удовлетворении заявления компании Diyor Biznes («Молочная кухня»), которая требовала отменить постановление Республиканского центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (РЦГСЭН) Министерства здравоохранения Узбекистана, передает корреспондент «Газеты.uz».

В апреле предприятие получило предписание о прекращении деятельности из-за якобы близкого расположения скотомогильников. Мы писали о первом, втором, третьем, четвертом и пятом судебных заседаниях. Суд также решил взыскать с предприятия государственную пошлину в размере 10 МРЗП (2,02 млн сумов).

Прения сторон. Заявитель

На судебном заседании 7 июня прошли прения сторон. Юрист «Молочной кухни» Джалолиддин Исхаков в выступлении отметил, что под петицией против закрытия предприятия уже подписалось более 20 тысяч человек.

Он отметил, что был нарушен сам порядок согласования с бизнес-омбудсманом заявки РЦГСЭН на проведение проверки компании. Даже по требованию суда ни инициатор проверки (РЦГСЭН), ни представитель бизнес-омбудсмана не смогли предоставить основания для проведения проверки. Они не предъявили суду результаты так называемого «риск-анализа», сказал юрист.

Джалолиддин Исхаков подчеркнул, что заявка на проведение проверки была согласована с заместителем бизнес-омбудсмана, не имеющим полномочий согласовывать эту проверку (представитель уполномоченного говорил, что заместитель имеет на это право).

«Такое право принадлежит только бизнес-омбудсману и никому иному. И этот факт подтверждает наши доводы о незаконности самой проверки, не говоря уже о вынесенном постановлении», — сказал он.

Представитель «Молочной кухни» напомнил, что в ходе проверки сотрудники РЦГСЭН не проверяли наличие либо отсутствие скотомогильников, муфельных печей и ям Беккари. В акте по результатам проверки от 10 апреля отсутствует какие-либо сведения и даже упоминания о таких объектах.

До настоящего времени не были представлены результаты произведенных замеров по шуму и другим параметрам, которые явились основанием для вынесения РЦГСЭН незаконного постановления, сказал юрист. Более того, опрошенный в суде специалист Форисхон Ибрагимов признался, что не производил замеров каких-либо расстояний, а указанные в акте расстояния приблизительные и указаны им «на глаз», отметил он.

Более того, в ходе проверки были взяты образцы выпускаемой продукции на санитарную проверку, однако о результатах анализа компании ничего не известно. Вместе с тем, эти результаты должны были быть отражены в акте, который составили проверявшие предприятие сотрудники РЦСЭН, и в самом постановлении РЦГСЭН. Это требование отмечено в законе «Об административных процедурах».

По мнению юриста, в ходе опроса специалистов им удалось доказать, что предприятие не относится к классу «молочных и маслобойных заводов». Оно относится к категории «малых предприятий, специализируется на переработке сельскохозяйственного сырья с использованием современных мини-технологий и компактного оборудования». По этой причине якобы имеющие место нарушения размера санитарно-защитной зоны не имеют к предприятию никакого отношения, т. е. нормы СанПиН № 0350−17 «Молочная кухня» не нарушала, и ответчик не смог в суде доказать обратное, заявил он.

Джалолиддин Исхаков сообщил, что в ходе судебного разбирательства компания представила документальные подтверждения об устранении остальных выявленных проверкой недостатков еще до вынесения постановления №3 РЦГСЭН — до начала судебной тяжбы.

В своем выступлении юрист указал на нарушение принципа соразмерности, определенного статьей 7 закона «Об административных процедурах». «Меры воздействия на… юридических лиц, оказываемые в ходе административного производства, должны быть подходящими и достаточными для достижения законной цели, преследуемой административным органом, и наименее обременительным для заинтересованных лиц».

«Законной целью в случае с нами является защита и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Но насколько мера по прекращению деятельности нашего предприятия достаточна для достижения этой цели? И на сколько эта мера обременительна для нас?» — задался вопросом он.

Представитель «Молочной кухни» указал еще на ряд нарушений закона «Об административных процедурах», включая принцип исследования и достаточность оснований для приятия административного акта.

При вынесении постановления руководители РЦГСЭН использовали надуманный и ничем не подтвержденный предлог о наличии объектов «высокой эпидемиологической опасности» для незаконного прекращения деятельности предприятия, заявил Джалолиддин Исхаков.

«Опрошенные в суде специалисты РЦГСЭН не смогли подтвердить наличие этих объектов. Не смогли это подтвердить и опрошенный в суде представитель Агентства по развитию фармацевтической отрасли. Сотрудники РЦГСЭН не обнаружили в ходе проверки эти объекты (могильники, печи, ямы), не провели анализ почвы, не представили ни нам, ни суду какие-либо научно-обоснованные данные об их наличии. Имеются только голословные заявления, а научно-обоснованных данных нет! Из этого вытекает единственный вывод — РЦСЭН вынес постановление без наличия достоверных оснований», — подчеркнул он.

Юрист сказал, что сообщения о наличии на территории бывшего Института вакцины и сыворотки каких-либо скотомогильников, ям Беккери и муфельных печей опровергаются официальным ответом службы кадастра города Ташкента и ответом Центрального государственного архива научно-технической и медицинской документации Узбекистана.

Джалолиддин Исхаков заявил, что заместитель главного государственного санитарного врача Узбекистана вышел за пределы предоставленных ему законодательством полномочий при принятии постановления. Главврач мог приостановить деятельность, но только на срок до 10 дней и только с целью «предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, эпидемий и иной реальной угрозы жизни и здоровью населения». Но ответчик не доказал в открытом суде наличие такой угрозы, сказал он.

Представитель «Молочной кухни» попросил обратить внимание на факт, что при вынесении постановления главврач Бахром Алматов взял за основу решения «акт об осуществленном 10 апреля санитарном надзоре, а также письмо Агентства по развитию фармацевтической отрасли Министерства здравоохранения от 10 апреля (документ для служебного пользования (ДСП) — ред.). Это означает, что основание для вынесения постановления появилось после проведенной проверки и никак не связано с результатами проверки, сказал он.

Юрист попросил удовлетворить их жалобу, признать действия заместителя главного санитарного врача Бахрома Алматова незаконными, отменить постановление РЦГСЭН №3 от 13 апреля 2019 года, а также внести по данному факту представление на имя министра здравоохранения.

Ответчик

Адвокат ответчика Салим Меликулов отметил, что проверка была законной. В документе с грифом «ДСП» от Агентства по фармацевтическому развитию говорилось о возможном наличии скотомогильников в районе 50 м от предприятия, хотя санитарно-защитная зона таких биологических объектов должна составлять не менее 500 м, сказал он.

По его словам, во время процедуры проверки предприятия со стороны сотрудников РЦГСЭН не было нарушений, как и возражений со стороны «Молочной кухни».

Адвокат заявил, что в течение предоставленных 10 дней предприятие не устранило указанные в постановлении нарушения.

Салим Меликулов напомнил, что до 1997 года кадастровые службы не регистрировали нежилые сооружения, в то время как Институт вакцин и сыворотки функционирует с 1912 года.

«Мы не говорим, что там есть скотомогильники и ямы Беккари, но есть такой риск. Есть угроза. Основная причина [прекращения деятельности предприятия] в этом», — сказал он.

Представитель ответчика также сказал, что главный санитарный врач РЦГСЭН имеет право ограничивать, приостанавливать и запрещать деятельность субъектов предпринимательства на срок не более 10 рабочих дней в связи с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций, эпидемий и иной реальной угрозы жизни и здоровью населения.

Дополнение заявителя

Учредитель Diyor Biznes Шухрат Каюмов отметил, что при санитарно-защитной зоне в 500 м жилых зданий на близлежащей территории быть не должно, но они есть. «Здесь также проработал наш знаменитый Центр плова. Никто за это время не заразился какой-либо „опасной бактерией“», — заявил он.

Юрист Джалолиддин Исхаков напомнил, что «мелкие нарушения», указанные в постановлении РЦГСЭН, были устранены и представлены в суде. Что касается возможного наличия на территории скотомогильников, то это не должно возлагаться на «Молочную кухню».

«Почему мы должны быть ответственны за устранение возможных скотомогильников. Вы сами говорили, что территория института находится в оперативном управлении Агентства по развитию фармацевтической отрасли. Но агентство не приостанавливало свою деятельность, его никто не проверял, хотя оно находится на этой территории», — подчеркнул юрист.

Прокуратура

Помощник прокурора Чиланзарского района Жамшид Журахонов в выступлении попросил возложить на РЦГСЭН исправление «технических ошибок» в постановлении и оставить его в силе.

Суд

Председатель суда Абдулла Мухиддинов объяснил свое решение об отказе удовлетворения заявления. По его словам, в ходе судебного заседания давалась оценка постановлению и действиям РЦГСЭН до принятия постановления. Суд считает, что не были устранены нарушения, указанные в акте.

У РЦГСЭН была лишь одна техническая ошибка со сроком (в акте отсутствовал срок 10 дней). Орган может внести дополнительное решение, чтобы исправить свое прошлое решение и внести ясность, сказал судья.

Судья попросил корреспондента «Газеты.uz» акцентировать внимание на постановление, а не на «приостановление деятельности предприятия». Как отметил Абдулла Мухиддинов, здесь не идет речь о закрытии компании. Она может перенести производство в другое место и продолжить свое дело.

Владелец «Молочной кухни» Шухрат Каюмов сообщил, что продолжит бороться за свой бизнес и подаст апелляционную жалобу.