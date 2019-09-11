Судебная коллегия по административным делам Верховного суда Узбекистана 11 сентября начала рассматривать надзорную жалобу компании Diyor Biznes («Молочная кухня») на решения межрайонного и городского административных судов Ташкента, которые признали постановление Республиканского государственного центра санитарно-эпидемиологического надзора (РЦГСЭН) о закрытии производства законным. На заседании присутствовал корреспондент «Газеты.uz».

Жалобу рассматривает судебная коллегия под председательством судьи Алишера Махмудова. Представители РЦГСЭН на заседание не явились.

Директор Diyor Biznes Джалолиддин Исхаков сообщил, что 9 сентября президент страны постановил создать на базе служб санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Государственную инспекцию санитарно-эпидемиологического надзора при Кабинете Министров и Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве.

В связи с этим Джалолиддин Исхаков попросил суд отменить принятые по делу решение и постановление суда, принять новое решение об отмене постановления РЦГСЭН о приостановлении деятельности молочного предприятия и прекратить судопроизводство в связи с «упразднением ответчика и отсутствием правопреемника».

После короткого совещания судебная коллегия не нашла оснований для прекращения судопроизводства, объяснив это тем, что функция ответчика определенно будет передана другому органу. На это требуется время.

В ходе дальнейшего разбирательства Джалолиддин Исхаков отметил, что изначально проверка РЦГСЭН была необоснованной. На заседаниях административных судов ответчик не смог предоставить основания для проверки. Более того, ни одна из инстанций не дала правовую оценку тому, что проверка была согласована с заместителем бизнес-омбудсмана, а не с самим бизнес-омбудсманом.

Директор компании подчеркнул, что РЦГСЭН нарушил закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно которому РЦГСЭН имел право приостановить деятельность предприятия на срок не более 10 дней.

Джалолиддин Исхаков сказал, что согласно статье 22 Кодекса об административном судопроизводстве «Эксперт, специалист… не может участвовать в рассмотрении дела и подлежит отводу, если он… лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его беспристрастности». Судом первой инстанции эти нормы были нарушены. В качестве специалистов были опрошены сотрудники РЦГСЭН. Их показания суд взял за основу своих выводов и решений.

Юрист и бывший руководитель Diyor Biznes Шухрат Каюмов добавил, что предыдущими инстанциями и РЦГСЭН были грубо нарушены статьи 7, 18, 35 и 54 закона «Об административных процедурах».

«Насколько мера по прекращению деятельности „Молочной кухни“ достаточна для достижения законной цели РЦГСЭН — защиты и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения?» — спрашивается в надзорной жалобе.

«Мы спрашивали РЦГСЭН, что можно производить. Молочную продукцию можно? Нет! Лекарства можно? Нет! При этом белорусской компании „Белфарм“ передано 2 гектара для производства точно таких же лекарств», — сказал Джалолиддин Исхаков.

Прокурор Жасур Жаббаров спросил, показывали ли компании расположение скотомогильников и поступали ли жалобы на качество ее продукции.

«Никто о ямах Беккари и скотомогильниках не знает. Скотомогильники — это сооружения, которые должны учитываться управлением кадастра. У нас есть справка, представитель районного управления кадастра давал показания, что на территории [НИИ вакцины и сыворотки] скотомогильников никогда не было. Мы изучили архивные документы о деятельности института с 1921 года. В них о скотомогильниках ничего не сказано», — заявил Джалолиддин Исхаков.

Согласно закону «Об административных процедурах», РЦГСЭН не мог взять за основу и ссылаться на непроверенные и предположительные сведения о наличии на сопредельной территории скотомогильников, ям Беккари и муфельных печей.

Шухрат Каюмов отметил, что за 15 лет производства молочной продукции, компания не получила ни одной жалобы. Ежемесячно продукция проходит проверку в районной и городской СЭС. Молочные продукты реализуются даже через аптеки. Шухрат Каюмов пригласил судебную коллегию осмотреть производство «Молочной кухни» на выездном заседании.

РЦГСЭН не вправе ссылаться на доказательства, которые не были исследованы или не были приобщены к делу, продолжил он. Административный орган в ходе судебного разбирательства также не вправе ссылаться на доказательства, для ознакомления с которыми участникам административного производства не предоставлена возможность. При этом юрист РЦГСЭН ссылался на документ для служебного пользования, с которым не был ознакомлен даже судья, сказал Джалолиддин Исхаков.

После совещания прокурор Жасур Жаббаров попросил отложить рассмотрение жалобы в связи с необходимостью изучить материалы дела и вызвать сотрудников РЦГСЭН, проверявших работу производства в апреле.

На следующем заседании 18 сентября Diyor Biznes должно предоставить справку из Управления кадастра Ташкента об отсутствии скотомогильников и решение Ташкентского экономического суда, который постановил приостановить деятельность «Молочной кухни». Компания подала апелляцию. Заседание еще не назначено.

На пресс-конференции о тяжбе с РЦГСЭН, состоявшейся в этот же день, Шухрат Каюмов подчеркнул, что прекращая деятельность «Молочной кухни», РЦГСЭН не предлагает никакую компенсацию, хотя в производство были вложены миллиарды сумов и привлекаются иностранные инвестиции. За восемь месяцев компания заплатила более 2,1 млрд сумов налогов. На предприятии трудоустроено более 100 человек.

Шухрат Каюмов надеется, что в Верховном суде дело будет выиграно. В противном случае он планирует закрыть бизнес в Узбекистане и заниматься предпринимательством за рубежом.

Директор компании сообщил «Газете.uz», что в соответствии с частью 2 статьи 19 закона «Об административных процедурах», «несоответствие принципам административных процедур влечет отмену или пересмотр административных актов и административных действий».

Компания приглашала на пресс-конференцию руководителей и представителей правительства, хокимията Ташкента, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры и других структур, но они не пришли.