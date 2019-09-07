С 1 октября в Ташкенте в порядке эксперимента будет запущена чековая лотерея, следует из указа президента Узбекистана от 6 сентября.

Лотерея будет проводиться на основании QR-кода либо фискальной отметки в чеках, предоставленных предпринимателями Ташкента, которые перешли на использование онлайн-контрольно-кассовых машин либо виртуальной кассы. Внедрение последней в сферу торговли одобрено этим же указом главы государства.

Министерству финансов поручено до 1 ноября выделить 1 млрд сумов для организации призовых игр за счет средств Государственного бюджета.

На основании результатов эксперимента до 1 июля 2020 года Государственный налоговый комитет совместно с Минфином подготовит обоснованные предложения по его применению в других регионах республики.

О планах по запуску в Узбекистане чековой лотереи сообщал в июне заместитель председателя ГНК Мубин Мирзаев. В комитете считают, что она должна изменить привычки покупателей, которые начнут чаще требовать чеки за полученные товары и услуги.