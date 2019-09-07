В систему расчетов в сфере торговли и оказания услуг наряду с онлайн-контрольно-кассовыми машинами (онлайн-ККМ) будут внедрены виртуальные кассы. Это предусмотрено указом президента Узбекистана от 6 сентября.

Кассы будут передавать в режиме онлайн органам государственной налоговой службы данные о расчетах с населением через торговые точки в наличной форме и посредством банковских карт.

Оператором фискальных данных определено ГУП «Научно-информационный центр «Янги технологиялар» при Государственном налоговом комитете. Оно будет выполнять функции по самостоятельному и непрерывному приему, переработке, криптографической защите и хранению фискальных данных.

При переходе на онлайн-ККМ или виртуальные кассы предпринимателям предоставляются льготы, среди которых право независимо от объема средней дневной наличной выручки сдавать ее в кассы банков через службы инкассации в определенные периоды либо самостоятельно.