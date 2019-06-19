В Узбекистане будет запущена чековая лотерея, которая, считают в Государственном налоговом комитете, должна изменить привычки покупателей. Ожидается, что люди начнут чаще требовать чеки за полученные товары и услуги, сообщил заместитель председателя ГНК Мубин Мирзаев на брифинге в среду.

Для получения чеков создана необходимая инфраструктура — внедрена электронная счет-фактура и онлайн-ККМ (контрольно-кассовые машины).

«Мы здесь не ставим никаких ограничений — будь это телефон, планшет, компьютер… [Можно работать] через любое устройство, имеющее доступ к интернету. Это сейчас добровольно. К системе подключились 118 торговых организаций. Мы видим в каждой организации, сколько выдано чеков, как показывается НДС. Сложно что-то сделать, принудив налогоплательщиков. Но если их поощрить, а также покупателей, то они сами все наладят», — заявил он.

По его словам, чеки, выданные за покупку товара или услуги, станут лотерейными билетами. «Чек можно будет использовать для участия в лотерее. После выдачи чек должен отображаться в нашей базе данных, а также то, что он подлинный и точный», — отметил замглавы ГНК.

Кроме того, накопленные чеки можно будет использовать для снижения подоходного налога, земельного налога, налога на имущество и другие налоги.

Мубин Мирзаев считает, что нужно создать поощрительную систему, при которой население будет само контролировать налогоплательщиков и налоговые органы.

«11 тысяч сотрудников налоговых органов не смогут проконтролировать все. Если люди будут требовать чеки, например, в ресторанах, чайхане, магазине, показывать доходы и платить налоги — этого достаточно», — сказал он.

Проект постановление президента о нововведении, согласованный с Кабинетом Министров, внесен в администрацию главы государства. Ожидается, что документ будет принят до 1 июля.

Чековые лотереи используются во многих странах. Например, в Литве розыгрыш стартовал в ноябре 2017 года, главный приз впервые был разыгран в начале 2018 года. Лотерея проводится раз в неделю (10 чеков выигрывают по 200 евро). Раз в месяц разыгрывается большой приз — 5000 евро. Призовой фонд — 173 тысяч евро, а общие затраты — около 300 000 евро.

По данным Государственной налоговой инспекции Литвы, за первые семь месяцев чековой лотереи, по сравнению с тем же периодом 2017 года и с учетом общего роста НДС в стране, в секторе общепита было дополнительно декларировано около 2,4 млн евро НДС.