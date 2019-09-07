Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 сентября подписал постановление об усилении мер по предотвращению незаконного оборота лекарственных средств.

Согласно документу, с 1 декабря отдельные лекарственные средства, включенные в перечень сильнодействующих веществ, определяемый Кабинетом Министров, подлежат предметно-количественному учету и их розничная реализация (отпуск) осуществляется исключительно социальными аптеками, а также аптеками, имеющими лицензию на хранение и реализацию (отпуск) наркотических средств и психотропных веществ.

Проверки по пресечению фактов незаконной розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых по рецепту врача, в том числе включенных в перечень сильнодействующих веществ, будут проводиться Министерством внутренних дел и территориальными подразделениями Министерством здравоохранения с уведомлением Уполномоченного при президенте по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства путем их регистрации в Единой системе электронной регистрации проверок.

Изменения и дополнения в перечень сильнодействующих веществ отныне будут вноситься на основе предложений создаваемой для этих целей межведомственной экспертной группой при Национальном информационно-аналитическом центре по контролю за наркотиками при Кабинете Министров.

Правительству поручено в недельный срок утвердить перечень сильнодействующих веществ и состав экспертной группы.

Постановлением установлено, что рецепты на отпуск лекарственных средств, включенных в перечень сильнодействующих веществ, хранятся в аптеках в течение одного года.

В медицинских организациях, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, запрещено назначение больному рецептурных лекарственных средств без оформления рецепта в установленном порядке.

С 1 января 2020 года лицензионным требованием при осуществлении розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения становится ведение бесперебойной видеофиксации и хранение в течение месяца видеозаписей процесса реализации (отпуска) лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Исключение составляют аптеки и их филиалы, расположенные на территории сельских семейных поликлиник и сельских врачебных пунктов. Систематическое (два и более раз в течение года) нарушение данного требования становится основанием для прекращения действия лицензии.

Министерству здравоохранения совместно с МВД и другими министерствами и ведомствами поручено вести постоянный мониторинг за потреблением лекарственных средств в немедицинских целях и при необходимости принимать меры по внесению соответствующих предложений в экспертную группу.

В двухмесячный срок в Кабинет Министров должен быть внесен проект закона по совершенствованию административной и уголовной ответственности за нарушение правил реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения, в том числе предусматривающий ответственность за нарушение порядка отпуска лекарственных средств по рецепту.

В двухмесячный срок также должны быть подготовлены предложения по увеличению количества штатных единиц работников, ответственных за обеспечение контроля за соблюдением лицензионных требований к розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения, в пределах общей штатной численности работников системы Минздрава.

В постановлении президент указал Минздраву и Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций на «недостаточность и безрезультативность принимаемых мер по созданию информационной системы контроля и учета движения фармацевтической продукции». Национальному агентству проектного управления при президенте и Минздраву совместно с Мининфокомом поручено активизировать и ускорить процесс внедрения информационной системы.

До 1 января 2021 года должна быть внедрена система электронной выдачи рецептов, в том числе на условиях государственно-частного партнерства, интегрированная с информационной системой контроля и учета движения фармацевтической продукции.

С 1 марта 2021 года система электронной выдачи рецептов станет обязательной для использования всеми медицинскими организациями и аптеками Ташкента, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, а с 1 марта 2022 года — поэтапно во всех регионах Узбекистана.

В июне «Газета.uz» писала об охватившей Ташкент эпидемии «аптечной наркомании». Расследование показало, что в столице массово употребляются рецептурные препараты прегабалин, залеплон и тропикамид, которые можно приобрести без рецепта.