Штраф за административное принуждение к труду в какой-либо форме будет значительно увеличен. Закон о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности был одобрен Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана на 21-м пленарном заседании в субботу.

Сейчас штраф за данное нарушение согласно статье 51 КоАО составляет от 1 до 3 минимальных размеров заработной платы. Новые поправки подразумевают увеличение штрафа от 10 до 30 МРЗП.

Статья также дополняется частью, предусматривающей наложение штрафа от 30 до 100 МРЗП за то же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания.

Правонарушение, совершенное в отношении несовершеннолетнего, повлечет взыскание штрафа от 30 до 50 МРЗП, а повторный случай в течение года — от 50 до 100 МРЗП.

С предложением значительно повысить размеры штрафов за принуждение к труду осенью прошлого года выступало Министерство занятости и трудовых отношений.