Деноминация в Узбекистане не ожидается, заявил председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов во вторник на пресс-конференции.

«Деноминация — это не простая вещь, это не просто убрать три нуля. Это требует большой экономической подготовки, экономических затрат, — сказал он. — Для нас сейчас нет никакой необходимости делать это».

Глава Центробанка подчеркнул, что какая бы страна ни проводила деноминацию, она сначала должна достичь экономической стабильности.

«Мы сначала должны внедрить рыночные механизмы в экономику. Эту идею [про деноминацию] можете забыть. Как председатель Центрального банка я хочу донести до всех, что никто даже не думает о деноминации», — заявил Мамаризо Нурмуратов.

Он также пояснил, что деноминация проводится в случаях, когда валюта сильно обесценивается в условиях большого инфляционного давления, или когда достигается стабильность экономики и однозначные цифры по инфляции, например, в 3−4%, или когда наблюдаются проблемы с расчетами.

Ранее председатель ЦБ уже отвечал на вопрос о деноминации, что регулятор не планирует проводить этот процесс.

Слухи о деноминации распространились в социальных сетях утром 20 августа, в этот же день Центробанка объявил о начале продажи наличной иностранной валюты коммерческими банками.