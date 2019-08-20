Коммерческие банки Узбекистана с 20 августа начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты. Как сообщил Центральный банк, это сделано «в рамках реализации мер по дальнейшей либерализации валютного рынка».

В последние дни на торгах внутреннего межбанковского валютного рынка наблюдается повышение волатильности обменного курса. На биржевых торгах 20 августа обменный курс сума по отношению к доллару США составил 9384 сума (+323 сума). Банки со вторника повысили курс покупки доллара до 9350 сумов и продажи — до 9450 сумов.

«Эти изменения в поведении обменного курса обуславливает отмену действующего диапазона курсовых колебаний на межбанковских торговых сессиях в целях стабилизации курса с учетом текущего соотношения спроса и предложения на валютном рынке», — заявил регулятор.

ЦБ напомнил, что в последние месяцы динамика обменного курса формировалась под воздействием следующих факторов, которые вели к устойчивому увеличению спроса на внутреннем валютном рынке:

1. Усиление рисков в мировой экономике и обострение торговых конфликтов, что приводит к замедлению темпов экономического роста в США, Китае, еврозоне и других странах. При этом финансовые рынки многих стран реагируют на данные изменения усилением волатильности и обесценением национальных валют, включая страны — основные торговые партнеры Узбекистана. Темпы обесценения их национальных валют опережают уровень инфляции, что приводит к укреплению курса сума в реальном выражении.

2. Вышеуказанные факторы наряду с повышенной инвестиционной и кредитной активностью в экономике приводят к снижению ценовой конкурентоспособности отечественных производителей на внешнем и внутреннем рынках в виде «удорожания» экспорта и повышения привлекательности импорта.

На фоне складывающейся тенденции развития мировой экономики Центробанк допускает возможность усиления влияния внешних факторов на формирование обменного курса.

«Центральный банк продолжит внимательно следить за ситуацией на внутреннем валютном рынке и использовать рыночные механизмы для смягчения влияния внешних шоков и обеспечения сбалансированности основных макроэкономических показателей. В частности, совместно с Министерством финансов будут приниматься скоординированные действия по сдерживанию кредитной и фискальной экспансии, приводящей к дополнительному давлению на инфляцию и обменный курс», — говорится в заявлении.

В сентябре 2017 года президент Узбекистана подписал указ о либерализации валютной политики, которым было разрешено продавать в обменных пунктах банков иностранную валюту по рыночному курсу. До настоящего времени приобретать инвалюту можно было только на карты.