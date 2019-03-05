Нет необходимости проводить в Узбекистане деноминацию валюты, заявил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов во вторник на брифинге, посвященном итогам визита миссии Международного валютного фонда в рамках консультации по статье IV с 18 февраля по 5 марта.

Руководитель ЦБ отметил, что деноминацию можно провести «легко и безболезненно, как провели в Беларуси». Изменение номинала валюты в Беларуси произошло в 2016 году, он уменьшился в 10000 раз.

«Деноминацию следует проводить только тогда, когда стабилизируется макроэкономическая ситуация в стране. Прежде всего, инфляционные процессы. Деноминация — это технический вопрос. Ее очень легко провести, даже безболезненно, как это провели в Беларуси. Мы пока перед собой такой цели не ставим. И существующие номиналы [сума] вполне удобны и отвечают в определенной степени требованиям населения в части употребления в наличных платежах и в наличных расчетах», — отметил Мамаризо Нурмуратов.

Деноминация — это техническая операция с национальной валютой, состоящая в замене находящихся в обращении государственных денежных знаков на новые, с одновременным уменьшением их номинала. Как правило, для удобства расчетов, номинальная стоимость уменьшается в число раз, кратное 10, то есть происходит «обрезание нулей».

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Узбекистана в 2019 году на уровне 5,5%, в 2020 году — на уровне 6%. По словам главы миссии фонда Альберта Егера, приоритизация реформ является основным вызовом для экономики республики.