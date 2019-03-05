Нет необходимости проводить в Узбекистане деноминацию валюты, заявил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов во вторник на брифинге, посвященном итогам визита миссии Международного валютного фонда в рамках консультации по статье IV с 18 февраля по 5 марта.
Руководитель ЦБ отметил, что деноминацию можно провести «легко и безболезненно, как провели в Беларуси». Изменение номинала валюты в Беларуси произошло в 2016 году, он уменьшился в 10000 раз.
«Деноминацию следует проводить только тогда, когда стабилизируется макроэкономическая ситуация в стране. Прежде всего, инфляционные процессы. Деноминация — это технический вопрос. Ее очень легко провести, даже безболезненно, как это провели в Беларуси. Мы пока перед собой такой цели не ставим. И существующие номиналы [сума] вполне удобны и отвечают в определенной степени требованиям населения в части употребления в наличных платежах и в наличных расчетах», — отметил Мамаризо Нурмуратов.
Деноминация — это техническая операция с национальной валютой, состоящая в замене находящихся в обращении государственных денежных знаков на новые, с одновременным уменьшением их номинала. Как правило, для удобства расчетов, номинальная стоимость уменьшается в число раз, кратное 10, то есть происходит «обрезание нулей».
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Узбекистана в 2019 году на уровне 5,5%, в 2020 году — на уровне 6%. По словам главы миссии фонда Альберта Егера, приоритизация реформ является основным вызовом для экономики республики.
Vovin Deggial
Вместо деноминации выгоднее развивать безналичный расчет.
Виктор Неизвесный
Конечно, по бумагам полная страна сумовых миллионеров, а по факту это чуть больше 120баксов