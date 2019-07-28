Двухэтажное здание с магазином и цехом в Яккабагском районе Кашкадарьинской области, которое бульдозером хотел разрушить заместитель хокима района Мансур Туймаев, сносить не будут. Об этом «Газете.uz» сообщил Шарофиддин Даминов, старший сын предпринимателя Бахриддина Исомова, которые владеет объектом.

По его словам, хоким Кашкадарьинской области Зафар Рузиев лично встретился с ним и его матерью Нодирой Хайдаровой и заверил, что магазин сносить не будут, а компенсацию за ущерб можно будет взыскать через суд (о встрече также сообщила пресс-служба хокимията области).

«Мы поговорили с хокимом области. Он изучил наше дело и понял вину замхокима… [Зафар Рузиев] сказал, что сносить магазин не будут — его можно восстанавливать. Сказал, что мы можем подать в суд. Мы планируем это сделать, по нашим расчетам ущерб составляет более 170 млн сумов. Конечно, мы еще проведем экспертизу. Сколько кондиционеров сломали, нарушили ряд технических правил при проведении работ. Мы также потребуем компенсацию морального вреда. Этот вопрос мы поднимем вместе с нашими адвокатами на суде», — заявил Шарофиддин Даминов.

Двухэтажное здаение, принадлежащее Бахриддину Исомову. Фото: Daryo.uz.

Сын предпринимателя заявил, что семья пока не решила, будет ли подавать заявление на действия сотрудников органов внутренних дел района. После инцидента с попыткой поджога замхокима в участок увезли не только Бахриддина Исомова, но и его сына Мухаммадрузи Даминова, которого не отпускали более 50 часов. На его голове и плече были обнаружены раны, которые предположительно нанесли сотрудники ОВД.

«Что касается телесных повреждений, то это все видели. Да, только моих слов может быть недостаточно, но все население видело, как забрали моего брата. Вопрос подачи заявления мы обсудим в семье: или брат подаст заявление, или оставим это воле Бога. Бог накажет за все грехи. Раньше мы никуда не писали. [Власти] сами начали это. Мы просто хотели сохранить магазин», — сказал он.

Шарофиддин Даминов утверждает, что у его отца не было цели угрожать жизни или здоровью замхокима, он просто хотел защитить магазин и членов своей семьи, которые еще находились в здании, когда бульдозер начал ломать стену.

«Сейчас самое главное — здоровье отца. Если он цел и здоров, то у нас не будет никаких претензий. Его довели до такого стрессового состояния. Он никогда не матерился, не бил кого-либо. Его довели до этого… На видео видно, как бульдозер начинает ломать стену, когда наверху стоят члены нашей семьи, сотрудники. Человек, который не может защитить свой дом, как он будет защищать свою родину? У отца не было цели убивать его, иначе он сделал бы это. Он просто хотел остановить технику. Сотрудники органов внутренних дел стояли там, не требовали документов [у замхокима] на снос, ничего не спрашивали — просто закрыли глаза», — заявил он.

Повреждения Мухаммадрузи Даминова. Фото: Daryo.uz.

Выяснилось, что члены семьи предпринимателя не знают, где удерживают Бахриддина Исомова. Прокуратура Яккабагского района сообщала, что в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 через статью 25 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство).

«Точного адреса не знаем. Нам сказали, что в Чиракчинском районе. Там нам сказали, что он в Карши. А в Карши сказали, что он в Ташкенте. В последний раз мы видели его, когда суд выносил санкцию на заключению под стражу. Это было 22 июля», — сказал Шарофиддин Даминов.

В районном отделе внутренних дел «Газете.uz» сообщили, что из-за ремонта здания ОВД на протяжении года не действует изолятор временного содержания и следственные изоляторы. По этой причине задержанные могут находиться в ОВД Чиракчинского района. Расстояние между административными центрами районов Яккабагом и Чиракчи — 14 км.

В ОВД Чиракчинского района сообщили, что Бахриддин Исомов к ним не поступал. Скорее всего, он в Карши, отметили в отделе. До ОВД Карши дозвониться не удалось.

Ранее мы сообщали, что хоким Яккабагского района Шохмурод Донаев и прокурор района Жамшид Халилов освобождены от занимаемых должностей. Изучением инцидента занималась Администрация президента страны В отношении замхокима Мансура Туймаева возбуждено уголовное дело.

По данным областного издания «Кашкадарё зиёкори», в субботу в Яккабагском районе был не только хрким Кашкадарьи, но и председатель Службы государственной безопасности Узбекистана Абдусалом Азизов. Выразив возмущение планами районных властей по сносу прочного здания Бахриддина Исомова, глава СГБ заявил, что предпринимателей, которые кормят народ, нужно поддерживать, а не мешать им развиваться.

Около 30 предпринимателям, чьи магазины были незаконно разрушены в рамках программы «Благоустроенное село», обещано выплатить компенсацию. Кроме того, компенсацию общей суммой 1,7 млрд сумов получат владельцы 7 снесенных домов и 27 семей, у которых власти снесли заборы вокруг домов.

После ряда громких инцидентов со сносом недвижимости, включая случай в Яккабаге и акцию протеста в Ургенче, премьер-министр Абдулла Арипов поручил прекратить сносы жилых и нежилых объектов с нарушением закона — без предварительного уведомления и выплаты компенсации, пересмотреть генеральные планы с учетом минимизации ущерба для населения, а также обновить законодательство.