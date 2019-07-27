Хоким Яккабагского района Кашкадарьинской области Шохмурод Донаев и прокурор района Жамшид Халилов освобождены от занимаемых должностей.
В отношении заместителя хокима района по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Мансура Туймаева заведено уголовное дело. Ведутся следственные действия.
Об этом сообщила Администрация президента Узбекистана по итогам изучения ситуацию в районе, где предприниматель поджег замхокима, пытавшегося бульдозером снести здание с магазином и служебными помещениями. Сообщение распространило Агентство информации и массовых коммуникаций.
В сообщении отмечается, что попытка сноса двухэтажного здания, принадлежавшего предпринимателю Бахриддину Исомову, была незаконной, и замхокима превысил полномочия. По имеющейся у «Газеты.uz» информации, здание сносить не будут.
Ранее сообщалось, что прокуратура Яккабагского района возбудила против Бахриддина Исомова уголовное дело по части 1 статьи 97 через статью 25 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство).
Андрей М
Вот это драма!
Вот это поворот!