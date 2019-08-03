Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обвинил министра финансов Джамшида Кучкарова в том, что большая часть выделенных кредитов не оказала положительного влияния на экономику. Об этом глава государства заявил на видеоселекторном совещании 2 августа, где также были раскритикованы хокимы Хорезмской, Кашкадрьинской и Ферганской областей за массовые сносы недвижимости.

«Деньги, выделенные предпринимателям за последние 2,5 года, не выделялись предпринимательству в таком объеме за 30 лет. Даже больше. Результат этого должен отразиться на настроении людей, экономике, ВВП. Но 60% выделенных кредитов не оказали своего положительного влияния на экономику, господин Кучкаров (министр финансов Джамшид Кучкаров — ред.). Это полностью твоя вина. Утром прочитал в интернете, люди до сих пор не успокоились», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев, говоря о сносах, отметил, что во всем интернете обсуждают ситуацию в Ургенче, Кашкадарье, а также в Навои.

«Во всем интернете: „Ургенч, Ургенч, улица Ашхабад, махалля „Ашхабад“, город Ургенч“, везде. Кашкадарья, Навои. К примеру, город Навои. В рамках программы по строительству социального жилья в 2018 году были сданы 16 семиэтажных домов, квартиры выдавались малообеспеченным по льготным ипотечным кредитам. В январе застройщик и банк пересмотрели условия, в связи с чем цена на двухкомнатные квартиры повысилась на 25 млн сумов, трехкомнатные — на 47 млн сумов. Это вызвало возмущение владельцев квартир и стало причиной коллективного обращения в хокимият. Кобил (хоким Навоийской области Кобил Турсунов), что это? Что за игры?» — спросил президент.

Кобил Турсунов: «Здравствуйте, уважаемый президент. Уважаемый Шавкат Миромонович, действительно в прошлом году был такой случай. Мы дали цены во время первого строительства 10 домов, а во второй год после выхода решения цены возросли, появилась эта проблема. Уважаемый Шавкат Миромонович, я прошу прощения за это…»

Президент: «Если ты начал строительство, чтобы провести политику президента, то ты должен удовлетворить людей, даже если придется заплатить из своей зарплаты. Ты скажи застройщику: „В первый год сделай так, а в следующем году ты выйдешь с прибылью“. Вот что случилось в Сергели. Из-за того, что я работал с такими бессовестными, как вы, Эрманов, Рузиев, Ганиев позорят Узбекистан на весь мир».

Ранее мы писали, что в апреле жители многоквартирных домов в Сергелийском районе Ташкента, введенных по программе строительства доступного жилья, собрались недалеко от зданий администрации президента Узбекистана, выражая недовольство повышением стоимости на уже приобретенное ими жилье.