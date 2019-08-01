Государственное унитарное предприятие «Тошиссиккуввати» («Таштеплоэнерго») о повышении тарифов на тепловую энергию с 15 августа.

Для населения центральное отопление будет стоить 1772 сумов за кв. м отапливаемой площади (сейчас — 1610,99 сума).

Новый тариф на горячее водоснабжение составит 20470 сумов (сейчас — 18609,24 сума) на человека в месяц при отсутствии приборов учета и 5242 сума (сейчас — 4765,20 сума) за кубометр потребления горячей воды при наличии счетчика. Для жителей общежитий с общими душевыми горячая вода будет стоить 15228 сумов (сейчас — 13843,47 сума) с человека в месяц.

Оптовый тариф «Тошиссиккуввати» на тепловую энергию для предприятий и организаций установится в размере 141737 сумов за Гкал без НДС и 170084,4 сума/Гкал с НДС.

Предприятие «Тошкент иссиклик маркази» («Таштеплоцентраль») также сообщило о повышении оптового тарифа на отпускаемую тепловую энергию с 15 августа. Цена повысится до 106500 сумов за Гкал без учета НДС и 127800 сумов за Гкал с учетом НДС.

Рост тарифа объясняется повышением цен на энергоносители в соответствии с постановлением Кабинета Министров Узбекистана «Об изменении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы» от 30 июля.

Тарифы повысились примерно на 10%. В предыдущий раз цены на горячее водоснабжение и отопление повышались 8 декабря 2018 года.

Напомним, с 15 августа повысятся также тарифы на природный и сжиженный газ, уголь, электроэнергию и водоснабжение, а также проезд в общественном транспорте.