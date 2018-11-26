В Ташкенте с 8 декабря тарифы на центральное отопление и горячую воду повышаются на 9,1%, сообщила пресс-служба предприятия «Тошиссиккуввати» («Таштеплоэнерго»). Подорожание объясняется ростом цен на энергоносители и материалы.

Новый тариф на горячее водоснабжение для населения составит 4765,20 сума (сейчас 4332 сума, рост — 9,1%) при наличии прибора учета и 18609,24 сума с человека в месяц (сейчас — 16917,49 сума) при оплате без счетчика (в общежитиях с общими душевыми -13843,47 сума с человека, сейчас — 12584,98).

Тариф на центральное отопление повышается с 1464,53 до 1610,99 сума за квадратный метр отапливаемой площади.

В последний раз тарифы на горячую воду и отопление повышались в мае 2018 года.

Напомним, что тариф на природный и сжиженный газ, как и на электроэнергию, повысится дважды — с 16 ноября и с 1 июня 2019 года. Цены на автобензин и дизельное топливо выросли 16 ноября.