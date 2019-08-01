3 августа вступают в силу поправки в Кодекс об административной ответственности, согласно которым всем водителям, управляющим транспортными средствами юридических лиц без сертификата о прохождении курса повышения квалификации, грозит штраф.

Штрафовать водителей за отсутствие сертификата должны были начать еще с 1 июля 2018 года, согласно постановлению правительства Узбекистана от сентября 2017 года, однако законодателям потребовалось время, чтобы утвердить поправки.

Нововведение было встречено общественностью крайне негативно, в том числе в связи с предоставлением компании Avtotest Report монопольного права на повышение квалификации водителей, управляющих автотранспортными средствами, принадлежащими юрлицам. Позже правительство отменило монополию Avtotest, однако требование наличия сертификата осталось (исключение введено для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, управляющих автотранспортом на основе проката и лизинга).

1 августа информационная служба Антимонопольного комитета опубликовала сообщение, в котором говорится, что, несмотря на отмену монополии, Avtotest Report с подведомственными организациями остается единственной компанией, имеющей лицензию на предоставление услуг по повышению квалификации водителей автотранспортных средств, принадлежащих юридическим лицам.

Основываясь на этом, а также принимая во внимание факт того, что Avtotest Report более одного года ведет деятельность на рынке предоставления услуг по повышению квалификации водителей автотранспортных средств, Антимонопольный комитет проводит изучение по включению Avtotest Report в реестр предприятий, занимающих монопольное положение.

В заявлении комитета отмечается, что «субъекты, которые пришли к выводу, что данное требование ущемляет права и интересы юридических лиц, имеют право обратиться в орган, принявший законодательный акт, или в Конституционный суд Республики Узбекистан с требованием отменить обязательность повышения квалификации водителей автотранспортных средств, принадлежащих юридическим лицам».

Штраф за отсутствие сертификата равен одному минимальному размеру заработной платы. В ГУБДД МВД Узбекистана «Газете.uz» подтвердили, что требование распространяется на всех водителей автотранспортных средств, принадлежащих юрлицам.