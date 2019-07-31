С 1 августа отменяется ряд справок и документов, требуемых госорганами от физических лиц при оказании государственных услуг, напоминает Агентство государственных услуг при Министерстве юстиции Узбекистана. Это предусмотрено постановлением президента от 15 февраля.
В частности, запрещается истребование накопительных пенсионных книжек, справок о наличии либо отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам, свидетельств о постановке на учет налогоплательщика, справок о выплаченных доходах и удержанных суммах налога на доходы физлиц.
«Теперь данные документы будут выдаваться уполномоченными органами только через интеграционную платформу,
Истребование госорганами указанных справок и документов с этой даты признается нарушением законодательства и является основанием для привлечения должностных лиц и ответственных сотрудников к административной ответственности, отметило агентство.
Владимир Домовой
Круто!
Лёлик Болик
спасибо большое