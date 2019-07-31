С 1 августа отменяется ряд справок и документов, требуемых госорганами от физических лиц при оказании государственных услуг, напоминает Агентство государственных услуг при Министерстве юстиции Узбекистана. Это предусмотрено постановлением президента от 15 февраля.

В частности, запрещается истребование накопительных пенсионных книжек, справок о наличии либо отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам, свидетельств о постановке на учет налогоплательщика, справок о выплаченных доходах и удержанных суммах налога на доходы физлиц.

«Теперь данные документы будут выдаваться уполномоченными органами только через интеграционную платформу, т. е. получатель услуги не будет бегать для получения данных справок, они будут получены госорганами самостоятельно путем электронного взаимодействия», — говорится в сообщении.

Истребование госорганами указанных справок и документов с этой даты признается нарушением законодательства и является основанием для привлечения должностных лиц и ответственных сотрудников к административной ответственности, отметило агентство.