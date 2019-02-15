С 1 июня физические и юридические лица смогут обращаться за получением государственных услуг в любые центры государственных услуг, независимо от прописки и почтового адреса. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему комплексному развитию национальной системы оказания государственных услуг», сообщило в Telegram-канале Министерство юстиции.
С этой же даты при обращении за получением государственных услуг через Единый портал интерактивных государственных услуг государственная пошлина, сборы и иные платежи будут уплачиваться в размере 90% от суммы, уплачиваемой при обращении через центры госуслуг либо непосредственно в органы, предоставляющие услуги.
С 1 августа при оказании госуслуг будет запрещено истребование госорганами и другими организациями от физических лиц справок о наличии либо отсутствии задолженности по налогам, свидетельств о постановке на учет налогоплательщика, справок о выплаченных доходах и удержанных суммах налога на доходы физлиц.
В соответствии с постановлением, с 1 апреля отменяются следующие разрешительные процедуры в сфере предпринимательской деятельности:
- Свидетельство о регистрации экспортного контракта.
- Разрешительное свидетельство на право осуществления убоя скота.
- Заключение о проведении рекультивации земель, нарушенных при пользовании участком недр.
- Разрешение на рекламу лекарственных средств для несовершеннолетних.
- Дислокация торговых объектов субъектов предпринимательства, осуществляющих розничную торговлю изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней.
- Разрешение на производство геологосъемочных, поисковых, геодезических и других изыскательских работ на всех категориях земель.