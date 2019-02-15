С 1 июня физические и юридические лица смогут обращаться за получением государственных услуг в любые центры государственных услуг, независимо от прописки и почтового адреса. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему комплексному развитию национальной системы оказания государственных услуг», сообщило в Telegram-канале Министерство юстиции.

С этой же даты при обращении за получением государственных услуг через Единый портал интерактивных государственных услуг государственная пошлина, сборы и иные платежи будут уплачиваться в размере 90% от суммы, уплачиваемой при обращении через центры госуслуг либо непосредственно в органы, предоставляющие услуги.

С 1 августа при оказании госуслуг будет запрещено истребование госорганами и другими организациями от физических лиц справок о наличии либо отсутствии задолженности по налогам, свидетельств о постановке на учет налогоплательщика, справок о выплаченных доходах и удержанных суммах налога на доходы физлиц.

В соответствии с постановлением, с 1 апреля отменяются следующие разрешительные процедуры в сфере предпринимательской деятельности: