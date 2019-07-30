Для изучения фактов принуждения к труду в ходе хашара в Риштане Министерство занятости и трудовых отношений сформировало три группы, которые проведут проверки на предприятиях «Ферганаазот», «Фаргона нефтни кайта ишлаш заводи» (Ферганский нефтеперерабатывающий завод) и «Фаргона иссиклик энерго маркази» (Ферганская теплоэлектроцентраль), сообщила пресс-служба Минтруда.

«По результатам проверки будут приняты соответствующие меры, о которых будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что ко всенародному хашару в Риштанском районе, где ведется масштабная реконструкция со сносом домов и уничтожением деревьев, привлекли 13562 человека из всех районов и городов Ферганской области.

В частности, в строительстве и благоустройстве трех объектов по инициативе четырех руководителей секторов приняли участие 4550 жителей Ферганы. Среди них — 1500 сотрудников «Ферганаазот», 2500 сотрудников Ферганского нефтеперерабатывающего завода и 550 сотрудников Ферганской теплоэлектроцентрали.

Министерство занятости и трудовых отношений вновь подчеркнуло, что проведение такого рода мероприятий является прямым нарушением трудового законодательства и является массовым принуждением к труду, поскольку хашар 27−28 июля проводился без соответствующего акта президента или решения Кабинета Министров.

Минтруда потребовало от руководителей органов государственной власти на местах прекратить любые проявления принудительного труда.