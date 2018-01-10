В Узбекистане введут понятия «потребительская корзина» и «прожиточный минимум», а также определят критерии их расчета.
Введение терминов предусмотрено проектом Государственной программы 2018 года «Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий», опубликованным для всенародного обсуждения. Реализовать инициативу планируется до 1 июля.
Должно быть обеспечено правовое регулирование отношений, связанных с понятиями «потребительская корзина» и «прожиточный минимум», для определения дохода, необходимого для достойной жизни населения.
Отмечается, что введение понятий послужит обеспечению соразмерности реальных доходов населения, заработной платы, пенсий, пособий и других выплат с «прожиточным минимумом» и «потребительской корзиной» в целом и в разрезе регионов.
Центр «Стратегия развития» призывает жителей Узбекистана активно участвовать в обсуждении Госпрограммы и вносить предложения.
alijon karimov
Кто как думает, сколько в Узбекистане размер минимальной потребительской корзины?
По моим прикидкам, это должно быть минимум 1 миллион сумов в месяц.
Halida Ahmedova
Свершилось! Руководители HR (кадровой службы) теперь смогут иметь государственные статистические данные для прогноза зарплат в организациях, предприятиях! Надеюсь, они будут отражать истинное положение дел, а не приукрашивать действительность.
Elyor Maksumov
Хорошая новость! Наверно сначала необходимо принять закон о потребительской корзине, т.е. создать законодательную базу. После этого определить перечень необходимых товаров и услуг, которые будут входить в эту корзинку, изучив практику стран СНГ..
Abdurazzoq Abdujabborov
Правильное решение. Давно била делать такое понятие
Valentin Hayrullin
Уже вижу в корзине яйца по 200 сумов, мясо по 20 тысяч, масло по 5 тысяч, молоко по 2 тысячи.. скриньте! Итого: прожиточный минимум не превысит минимальную ЗП.
Muzaffar Rustamov
Очень хорошая новость про которую совсем не принято было говорить и обсуждать. Кстати, до сих пор нет информации о составе потребительской корзины в Узбекистане в интернете, которая утверждалась кем либо официально. Так как по сей день образовывалась МРЗП?
Raya Azizova
приветствую эти начинания! Только не надо писать, что средняя заработная плата по Узбекистану миллион. Если реально, то от 600 тыс. до 800 тыс.
Муртазо Садиков
Очень правильно! Я давно ждал этого решения. Думаю, теперь при установлении размеров пенсий и пособий, зарплаты работников бюджетных организаций будут учитивать прожиточный минимум. Особено это касается размеров пенсий. Нинешние размеры пенсий далеки от “прожиточного минимум“а. А если пенсионер еще в силах подзаработать до прожиточного минимума , то есть заслон — пенсию урезают наполовину!
Виктор Неизвесный
Наконец то! Не прошло и 30 лет! Кстати, а почему сайт с обсуждением только на узбекском языке? А где хотя бы русский?
Надеемся расчёт минимальной потребительской корзины будет учитывать всевозможные аспекты жизни граждан, начиная от продуктов питания, одежды, сотовой связи и интернета и заканчивая культурной жизнью(театры, кино, выставки, локальный туризм) причём хотелось бы чтобы в нем отображались и расходы на детские сады, школы и заботу о старшем поколении!
Батыр Зенюков
Хорошая новость. Главное,чтоб правильно подсчитали.
Юрий Жалнин
В рельности это выглядит так, про минимум можно не говорить, в среднем рабочий класс населения, это заводчане, з/п от 700000 до 1000000 сум в месяц и с этого зароботка человеку нужно оплатиь: Камунал. услуги, образование детям, сезонная одежда и обувь и немаловажно пропитание!!! И представте себе какова должна быть потребительская карзина и каков прожиточный минимум, вот это вопрос. Лично мне моя з/п мало что позволит, приходится скрябничать и порой лезть в долги.. А про электронику, мебель и другие нужды мне в общем приходится забыть!!!
Ахмаджан Айитбаев
Наконец, дошли до прожиточного минимума и потребительской корзины. Самый главный не промахнулись при их разработке и введении. И это у каждого чувствовалось в жизни, а не в пыльных докумантах. А иногда все как у всех но, у нас по своему.
Хушбахт Худайкулов
Хорошая новость, все на блага людей! Президенту почёт!
Серж Сержок
минимальную зарплату как минимум раза в 5 нужно увеличить
Сабина Худайберганова
Даже не верится что справедливость может восторжествовать!!! НЕУЖЕЛИ!!! Поживем увидим