В Узбекистане введут понятия «потребительская корзина» и «прожиточный минимум», а также определят критерии их расчета.

Введение терминов предусмотрено проектом Государственной программы 2018 года «Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий», опубликованным для всенародного обсуждения. Реализовать инициативу планируется до 1 июля.

Должно быть обеспечено правовое регулирование отношений, связанных с понятиями «потребительская корзина» и «прожиточный минимум», для определения дохода, необходимого для достойной жизни населения.

Отмечается, что введение понятий послужит обеспечению соразмерности реальных доходов населения, заработной платы, пенсий, пособий и других выплат с «прожиточным минимумом» и «потребительской корзиной» в целом и в разрезе регионов.

Центр «Стратегия развития» призывает жителей Узбекистана активно участвовать в обсуждении Госпрограммы и вносить предложения.