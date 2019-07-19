Все мечети страны, подведомственные Управлению мусульман Узбекистана, 19 июля посвятили проповедь пятничной молитвы теме гуманного обращения с животными, сообщили «Газете.uz» в Обществе защиты животных (ОЗЖ) «Mehr va oqibat».

Верующим разъяснялись вопросы отношения ислама к проведению собачьих и петушиных боев. Имамы говорили о гуманном и милосердном обращении с животными.

Текст проповеди специально подготовили представители Управления мусульман Узбекистана и заранее разослали во все мечети Узбекистана.

«Для нас очень важно объединить усилия с такими авторитетными организациями, как Управление мусульман Узбекистана, — сказал председатель исполнительного комитета „Mehr va Oqibat“ Тимур Арипов. — Совместными усилиями мы хотим внести свой достойный вклад в построение сильного гражданского и гуманного общества в нашей стране».

Ранее в этом году проповедь о милосердном отношении ко всем живым существам прозвучала 4 января.

По словам Тимура Арипова, бои с использованием собак встречаются чаще, чем петушиные, но, в целом, и те, и другие распространены по всей республике. В марте ГУВД Ташкента сообщало, что готовит предложения по ужесточению ответственности за жестокое обращение с животными и введению запрета на бои животных.

«Мы считаем, что проведение подобных боев должно быть запрещено на законодательном уровне, путем принятия закона о гуманном обращении с животными, где бои и другие развлечения, в которых используются животные, должны быть отражены в отдельной главе, должно быть наказание в виде штрафов за проведение боев, вплоть до уголовной ответственности», — заявил глава исполкома «Mehr va oqibat».

Он сообщил, что в Общество защиты животных обращаются граждане из разных районов Ташкента, Ташкентской и других областей с просьбой помочь им прекратить эту жесткость.

Тем, кто стал свидетелем жестоких развлечений, Тимур Арипов посоветовал зафиксировать бои на видео и обратиться в органы внутренних дел по телефону «102» и письменно к Обществу защиты животных «Mehr va oqibat». «Мы будем ходатайствовать и консультировать заявителя», — добавил он.

Напомним, за жестокое обращение с животными статья 111 Кодекса об административной ответственности предусматривает штраф от 1 до 3 минимальных размеров заработной платы. Повторное правонарушение может повлечь штраф от 3 до 5 МРЗП или административный арест до 15 суток.