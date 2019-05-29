Президент Шавкат Мирзиёев подписал поправки в статью 111 Кодекса об административной ответственности Узбекистана, предусматривающие усиление санкций за жестокое обращение с животными. Документ принят Законодательной палатой 26 апреля и одобрен Сенатом 3 мая.

Согласно изменениям, штраф за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель либо увечье, а равно истязание животных составит от 1 до 3 МРЗП (ранее — от 0,5 до 2 МРЗП).

В статью также вносится новая часть:

«То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, либо совершение правонарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, в присутствии несовершеннолетнего — влечет наложение штрафа от 3 до 5 МРЗП или административный арест до 15 суток».

Общество защиты животных «Mehr va Oqibat» начало работать над ужесточением законодательства, защищающего животных, в 2013 году. При разработке законопроекта был изучен опыт стран Азии, СНГ, Европы и Центральной Азии. Первоначально проект закона включал более жесткие санкции. Так, за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель либо увечье, а равно истязание животных, или совершенное в присутствии несовершеннолетнего, предлагалось наложение штрафа от 10 до 15 МРЗП.

То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, либо вовлечение несовершеннолетнего в истязание животных, предлагалось облагать штрафом от 15 до 30 МРЗП или применять административный арест до 15 суток.

В таком виде законопроект прошел первое чтение, однако по итогам второго чтения в Закпалате крупные штрафы не получили одобрения большинства депутатов.