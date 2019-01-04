В пятницу, 4 января, во всех мечетях страны верующие прослушали проповедь о доброте и милосердии к животным, сообщили «Газете.uz» представители Общества защиты животных «Mehr va Oqibat» и Управления мусульман Узбекистана.

Текст для проповеди пятничного намаза был специально подготовлен представителями Управления мусульман и заранее разослан во все мечети страны. Имамы призвали верующих к гуманному, милосердному обращению с животными.

Заместитель председателя Управления мусульман Узбекистана Иброхим Иномов ответил для «Газеты.uz» на несколько вопросов.

Иброхим Иномов. Фото: Управление мусульман Узбекистана

— Почему важно проповедовать милосердие и доброе отношение к животным?

— Всевышний, Милосердный и Милостивый Аллах предписал и приказал творить добро ко всему живому на этом свете. Важно понимать, что доброта и милосердие не могут быть выборочными! Быть добрым к одним, но недобрым к другим — это не доброта!

Мы ни на секунду не должны забывать, что доброту и милосердие мы обязаны выказывать не только к людям, но и ко всем творениям Всевышнего, ко всем представителям флоры и фауны, которые окружают нас: животные, цветы, птицы и рыбы.

Наряду с уважением к человеческой душе, мы с детских лет должны прививать и взращивать в наших сердцах и, особенно, в сердцах наших детей уважение и милосердие ко всему живому нашего мира. К сожалению, некоторые люди не придают этому значения, что порицается истинными мусульманскими канонами. Милосердие в нашем сердце должно проявляться абсолютно ко всему без исключения!

— Расскажите, пожалуйста, мусульманам о собаке. Соответствует ли это животное понятию «харам»?

— Неопровержимым долгом истинного мусульманина является доброе отношение ко всем живым существам, в том числе и к собакам. Все в этом мире создано Всевышним, и оно наделено своей целью. Собаки помогают людям с древности, помогают сторожить дом, стада животных, границы, работают спасателями, несут службу в армии и даже помогают людям с ограниченными возможностями — водят их по улицам.

Нет бессмысленно созданных Аллахом существ, все имеют определенное Всевышним свое особое предназначение.

Каждый человек, кто держит дома животных или какого-либо питомца, должен обеспечить ему достойный кров, своевременное питание, надлежащую пищу и воду, регулярное ветеринарное обслуживание и скорую медицинскую помощь в случае необходимости. За полное и соответствующее обеспечение он несет ответственность прежде всего перед самим Всевышним Аллахом! Все это — требования Всевышнего Аллаха, наставления и призывы Досточтимого Пророка Мухаммада алайхиссалом и законы исламского шариата! В Судный День человек будет в ответе перед Богом и за это тоже, ибо Аллах — Справедливый.

Понятие «харам» в исламе — это то, что считается запретным. Например: воровство, лжесвидетельство, суицид, лишение жизни, непочтительное отношение к родителям. К категории «запретное» относится также не только убийство животных со злыми намерениями, либо без какой-либо на то причины или безо всякой цели, но любое, хоть даже исконно малое, пусть и ничтожное надругательство над животными, любое оскорбительное и грубое издевательство над любыми представителями живого и растительного мира.

— Откуда взялось искаженное отношение к этому животному?

— Именно такое искажение — это следствие невежества! В исламе проповедуется гуманное отношение к животным. Очень важно и крайне необходимо, чтобы люди, прежде чем трактовать религиозную тематику, говорить о мусульманской религии или учить кого-то обращению с животными, тщательно изучили этот вопрос, выбрав достоверный источник. Еще раз отдельно подчеркиваю — достоверный источник! А все остальное — слухи, мнения, интернет и домыслы очень субъективны, а порой даже весьма противоречивы истинным канонам ислама.

Председатель исполнительного комитета Общества защиты животных «Mehr va Oqibat» Тимур Арипов также ответил на вопросы «Газеты.uz» о том, как связаны религия и гуманное отношение к животным.

Тимур Арипов. Фото: ОЗЖ «Mehr va Oqibat»

— Почему вы решили привлечь к вопросу милосердного обращения с животными духовенство?

— Мы твердо уверены, что в основе духовности человека должен стоять принцип ненасилия ко всему живому. Мы верим, что религия призывает к милосердию, гуманизму, состраданию, духовному росту и постоянному укреплению веры в себе. Объединившись с Управлением мусульман Узбекистана, мы хотим попробовать изменить отношение людей к животным.

Мы бы очень хотели сотрудничать и с другими религиозными организациями, такими как Ташкентская и Узбекистанская епархия, Еврейская религиозная община, Римский католический центр и другими.

— Есть ли у вас какое-либо объяснение тому, что некоторые мусульмане имеют предубеждение к собакам?

— Среди мусульман много тех, кто очень любит животных и всегда готов прийти на помощь. К нам часто обращаются молодые люди через социальные ресурсы, которые хотят стать волонтерами.

Что касается предубеждения, то речь идет просто о незнании предмета разговора и рассуждении по чьим-то словам. Ислам запрещает причинять боль животным, убивать животных ради развлечения, ради получения предметов роскоши, лишать свободы диких животных и держать их в клетках, выращивать домашних животных в тесных клетках и грязи, пользоваться капканами, силками и другими снастями, приводящими к долгой и мучительной смерти животного.

В исламе отводится большое место вопросу защиты животных. В священных писаниях, в первую очередь, в Коране, подчеркивается необходимость изучения природы для лучшего понимания жизни как единого органического мира. Есть примеры повествования о том, как люди спасали животных, как бережно к ним относились. Обратившись к источнику, можно найти тому множество интересных подтверждений.

Общество защиты животных «Mehr va Oqibat» выразило благодарность председателю Управления мусульман Узбекистана муфтию Усмонхону Алимову за сотрудничество в просвещении верующих о милосердном и гуманном отношении к животным.