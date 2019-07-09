13 и 14 июля Central Park отметит 85-летие парка специальной программой в духе эпохи прошлых лет и выставкой уникальных архивных фотографий.

Администрация Central Park сообщила об обнаружении в парке заброшенного архива, который будет представлен общественности на праздновании 85-летия в формате фотогалереи.

«Весной в парке был обнаружен заброшенный архив с более чем 160 фотографиями, вырезками из газет, грамотами и наградами парка. Мы все это оцифровали и решили провести в парке фотовыставку. Так совпало, что парку в этом году исполняется 85 лет и было решено объединить масштабное празднование дня рождения, которое позволит людям окунуться в богатую историю парка и презентовать обнаруженный бесценный архив», — сказал Азиз Пулатов, руководитель Central Park.





В честь юбилея парк обещает воссоздать незабываемую атмосферу прошлых лет. Гостей ожидает специальное оформление, тематические фотозоны и всеми любимые персонажи из фильмов «Ирония судьбы», «Кавказская пленница», «Приключения Шурика» и мультфильмов «Ну, погоди», «Малыш и Карлсон», «Буратино», «Чебурашка», а также шоу-программа со стилягами и квесты.

В парке будет действовать тематический буфет от Safia Catering с фирменными коржиками, пирожными «Картошка», муравейниками и компотами, а также известные всем телеги с квасом и автоматы с газированной водой.

Генеральным партнером мероприятия выступает ЖК Yangi Darhon, который также будет проводить розыгрыш ценных призов и различные конкурсы в парке.

Мероприятие организовано ивент-агентством Nice Day Event Group.

Дата проведения: 13 и 14 июля

Программа: с 20:00 до 23:00

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