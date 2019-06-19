Yangi Darhon от девелоперской компании Jet Profit — это элитный жилой комплекс, расположенный в центре Ташкента.

«При разработке проекта и на всех этапах его реализации команда придерживалась одного главного правила: этот жилой комплекс предназначен для людей и наша задача создать наиболее комфортные условия для будущих жителей. Мы представили себе жилой комплекс мечты, в котором бы сами хотели жить, и приступили к работе. Наблюдая за финальными стадиями проектами, я могу с уверенностью сказать, что нам это удалось», — сказал Руслан Юров, менеджер по клиентскому счастью Jet Profit.





Отличительные черты ЖК Yangi Darhon:

большой выбор квартир: 2-, 3-, 4- и 6-комнатные квартиры с квадратурой от 68 до 278 кв. м;

доступны двухуровневые квартиры, пентхаус и апартаменты с летними террасами на пятом, шестом и седьмом этажах;

высокие потолки — 3,20 м;

современный подземный паркинг;

немецкая автономная система отопления Buderus, отдельная котельная в каждом подъезде;

просторные подъезды и лифты от финской компании Kone;

детская площадка и закрытый охраняемый внутренний двор;

свободная планировка;

удобное расположение в центре города с развитой инфраструктурой;

сейсмостойкость 9 баллов.





В каждой квартире установлены:

окна Engelberg 70 thermo;

металлические входные двери от российской компании «Аргус»;

высокоскоростной интернет.

Покупка квартиры — это всегда ответственный и важный шаг в жизни. По этой причине компания Jet Profit решила запустить акцию и разыграть путевку на двоих в Таиланд. Это будет отличной возможностью отпраздновать новый этап жизни.

Условия акции:

с 20 июня по 1 ноября приобрести квартиру в ЖК Yangi Darhon.

Розыгрыш путевки состоится в ноябре. Она включает в себя перелет и проживание в Таиланде на две персоны. Также компанией будут разыграны другие ценные призы.





Цена за квадратный метр: от 8,9 млн до 10,9 млн сумов.

Также квартиры в ЖК Yangi Darhon доступны в рассрочку: первоначальный взнос составляет 60% от полной стоимости, а остальную сумму можно выплатить за 6 и 12 месяцев.

В жилом комплексе уже сданы два дома. Со времени старта продаж куплено 55 из 100 квартир.

Записаться на экскурсию по ЖК Yangi Darhon и получить подробную информацию можно по телефонам: (+998) 97−409−47−47, (+998) 95−196−47−47.

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Новомосковская

Ориентир: бывший стадион «Старт»

Сайт: yangidarhon.uz

Facebook: fb.com/yangidarhon

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