Количество плательщиков налога на доходы физических лиц в Узбекистане выросло на 571 тысячу лиц, сообщил председатель Государственного налогового комитета (ГНК) Бехзод Мусаев на сессии Международного пресс-клуба в среду.

По его словам, легализация рабочих мест произошла за счет введения в 2019 году единой ставки налога на доходы физических лиц (12%).

«Мы можем сказать, что 571 тысяча рабочих мест была создана или же легализована бизнесом. Раньше, в начале и конце 2018, 2017, 2016 годов, число плательщиков подоходного налога практически не менялось. В этом году, с 1 января по 1 июля, 571 тысяча человек переходят [к оплате налога на доходы физлиц]. Мы планировали [легализацию] 575 тысяч лиц на весь год, но план практически выполнен за первое полугодие», — сказал глава ГНК.

Как отметил Бехзод Мусаев, прогнозировалось, что в 2019 году число плательщиков налога на добавленную стоимость вырастет с 7 до 35 тысяч лиц, но в действительности их стало еще больше.

«Если 28 тысяч плательщиков НДС присоединились в начале года, на сегодняшний день их число достигло 48 тысяч. До конца года мы прогнозируем рост до 75 тысяч единиц», — сказал он.

За счет снижения налоговой нагрузки в первом полугодии в распоряжении предприятий осталось 1,4 трлн сумов, у физических лиц — 5 трлн сумов, бюджетные поступления выросли на 162%, сообщил председатель Государственного налогового комитета.

В 2018 году министр финансов Джамшид Кучкаров, презентуя новую налоговую концепцию, отмечал, что при количестве в Узбекистане трудоспособного населения в 13,5 миллиона человек, подоходный налог с физических лиц взимается всего с 4,5−4,6 миллиона человек.