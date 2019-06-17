Эс-президент Египта Мухаммед Мурси скончался в понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Аль-Ахрам».

Согласно данным газеты, 67-летний президент, отстраненный от власти в 2013 году спустя всего год правления, умер во время судебного заседания по делу о шпионаже.

Мухаммед Мурси, который был одним из лидеров организации «Братья-мусульмане"*, проходил по делу об организации массового бегства из тюрем и беспорядков во время событий «арабской весны» в начале 2011 года.

Ранее суд приговорил Мурси к смертной казни, однако в 2016 году кассационный суд отменил приговор и отправил дело на повторное рассмотрение «из-за пробелов в доказательной базе».