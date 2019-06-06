Корреспондента «Озодлик», узбекской службы Радио «Свобода», Умида Бобоматова депортировали из Узбекистана сразу по прилету в Ташкент 4 июня. Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

«Вчера, 4 июня, по прилету в аэропорт Ташкента меня сразу, без объяснений, протоколов, подписей и прочих формальностей, выдворили из страны», — написал он.

К посту приложена фотография документа, который выдали Умиду Бобоматову при депортации. В нем говорится: «Обладателю документа было отказано во въезде на территорию Республики Узбекистан».

Этим же документом авиаперевозчику, который доставил журналиста в Ташкент из Москвы, — компании «Узбекистон хаво йуллари» — предложено отправить пассажира обратно, что и было сделано.

Государству исхода, в свою очередь, документ предлагал провести «повторную проверку». Журналист отметил, что по прилету обратно в Москву состоялась беседа с Федеральной службой безопасности.

Умид Бобоматов подчеркивает, что причина депортации осталась ему неизвестна, и связывает депортацию со своей профессиональной деятельностью.

«Всю эту операцию с моим выдворением я воспринимаю как вызов, как предупреждение, как скрытую угрозу мне и моим коллегам, и она происходит на фоне громких разговоров о „открытости, преданности идеалам демократии, свободе слова и борьбе с коррупцией“ в Узбекистане», — написал журналист.

Гражданин России Умид Бобоматов — корреспондент «Озодлик» в Москве. Ранее, по сообщению радиостанции, он регулярно посещал Узбекистан.

В мае Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) раскритиковало методы работы «Озодлик», назвав их идущими вразрез с общепринятыми нормами журналистской этики (сайт «Озодлик» из Узбекистана недоступен).

В частности, глава АИМК Комил Алламжонов назвал редакционную политику «Озодлик» «однобокой и предвзятой», «ориентированной во многом на публикацию тенденциозных и зачастую недостоверных материалов, что в конечном итоге вводит в заблуждение нашу общественность и в целом глобальную аудиторию».