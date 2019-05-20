Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) при Администрации президента Узбекистана назвало методы работы узбекской службы Радио «Свобода» — «Озодлик» — идущими вразрез с общепринятыми нормами журналистской этики. Официальное заявление опубликовано на Facebook-странице главы АИМК Комила Алламжонова.

«Вызывает вопросы однобокая и предвзятая редакционная политика „Озодлик“, ориентированная во многом на публикацию тенденциозных и зачастую недостоверных материалов, что в конечном итоге вводит в заблуждение нашу общественность и в целом глобальную аудиторию. Одновременно удивляет намеренная политизация социальных и бытовых вопросов, факты обманного сбора информации, фальсификация аудиозаписей», — говорится в заявлении.

«В ходе состоявшихся в Ташкенте в сентябре 2018 года переговоров с руководством „Радио Свободная Европа/Радио Свобода“ узбекская сторона призвала к взаимовыгодному сотрудничеству и предложила формат совместной работы, предусматривающий содействие журналистам „Озодлик“ в получении заинтересованной информации, налаживании ими рабочих контактов с органами государственной власти. К сожалению, до сегодняшнего дня ответа с их стороны не последовало», — отмечается в заявлении.

АИМК призвало зарубежные и отечественные СМИ «следовать журналистскому „кодексу чести“ и не допускать распространения необоснованных слухов и домыслов».

Комил Алламжонов добавил, что агентство остается открытым и готовым к сотрудничеству в рамках реализуемых реформ в информационной сфере, «в том числе по обеспечению защиты прав работников масс-медиа, повышению их профессионального уровня, развитию гражданской журналистики, повышению открытости органов государственной власти и созданию в стране конкурентоспособного медиарынка».

Ранее в Узбекистане был восстановлен полный доступ к ряду заблокированных прежде сайтов, включая BBC Uzbek, Amnesty, HRW и «Фергана». Причиной их блокировки глава АИМК назвал «технические неполадки». На 20 мая сайт Радио «Свобода» открывается только при введении полного адреса (с www), а сайт «Озодлик» остается недоступным.

Ранее издание Uznews.uz опубликовало аудиозаписи телефонных разговоров сотрудников «Озодлик» с представителями государственных органов и организаций Узбекистана. В разговорах журналисты представляются сотрудниками Службы государственной безопасности и Кабинета Министров, получая таким образом нужную им информацию. Как были получены эти записи, не уточняется.