Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) при Администрации президента Узбекистана назвало методы работы узбекской службы Радио «Свобода» — «Озодлик» — идущими вразрез с общепринятыми нормами журналистской этики. Официальное заявление опубликовано на Facebook-странице главы АИМК Комила Алламжонова.
«Вызывает вопросы однобокая и предвзятая редакционная политика „Озодлик“, ориентированная во многом на публикацию тенденциозных и зачастую недостоверных материалов, что в конечном итоге вводит в заблуждение нашу общественность и в целом глобальную аудиторию. Одновременно удивляет намеренная политизация социальных и бытовых вопросов, факты обманного сбора информации, фальсификация аудиозаписей», — говорится в заявлении.
«В ходе состоявшихся в Ташкенте в сентябре 2018 года переговоров с руководством „Радио Свободная Европа/Радио Свобода“ узбекская сторона призвала к взаимовыгодному сотрудничеству и предложила формат совместной работы, предусматривающий содействие журналистам „Озодлик“ в получении заинтересованной информации, налаживании ими рабочих контактов с органами государственной власти. К сожалению, до сегодняшнего дня ответа с их стороны не последовало», — отмечается в заявлении.
АИМК призвало зарубежные и отечественные СМИ «следовать журналистскому „кодексу чести“ и не допускать распространения необоснованных слухов и домыслов».
Комил Алламжонов добавил, что агентство остается открытым и готовым к сотрудничеству в рамках реализуемых реформ в информационной сфере, «в том числе по обеспечению защиты прав работников масс-медиа, повышению их профессионального уровня, развитию гражданской журналистики, повышению открытости органов государственной власти и созданию в стране конкурентоспособного медиарынка».
Ранее в Узбекистане был восстановлен полный доступ к ряду заблокированных прежде сайтов, включая BBC Uzbek, Amnesty, HRW и «Фергана». Причиной их блокировки глава АИМК назвал «технические неполадки». На 20 мая сайт Радио «Свобода» открывается только при введении полного адреса (с www), а сайт «Озодлик» остается недоступным.
Ранее издание Uznews.uz опубликовало аудиозаписи телефонных разговоров сотрудников «Озодлик» с представителями государственных органов и организаций Узбекистана. В разговорах журналисты представляются сотрудниками Службы государственной безопасности и Кабинета Министров, получая таким образом нужную им информацию. Как были получены эти записи, не уточняется.
Николай Макаров
Что-то я и материалу узньюс не доверяю. Показали какую-то “липу“.
Rishad Nigmatulin
В радио свободе одни фантазеры работают)))надо со смехом к ним относиться)))
Шухрат Байханбаев
Нужно както оправдать блокировку этих ресурсов. Если озодлик лжет значит скоро все это поймут и он перейдет в разряд желтой прессы. А так все думают что раз его блокируют значит он говорит правду а это комуто не нравится. Дайте свободу прессе и пусть говорят что хотят. Можно говорить что угодно, но главное что люди знают и без прессы это что все вокруг дорожает или дешевеет, жить становится легче или труднее, и все это мы испытываем на своей шкуре а остальное трёп.