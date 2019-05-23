Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал 22 мая постановление по ускорению развития телекоммуникационной инфраструктуры в населенных пунктах страны. Цель документа — «устранение негативных факторов, влияющих на ускоренное развитие сетей телекоммуникаций, обеспечение доступности электронных государственных услуг, а также создание возможностей для развития цифровой экономики в регионах».

Документом сети, сооружения, средства и объекты телекоммуникаций, базовые станции мобильной связи операторов и провайдеров, в том числе установленные на арендованных территориях арендодателей, отнесены к объектам инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

Строительство и принятие в эксплуатацию общественных, промышленных, жилых, административных зданий и сооружений, за исключением тех, по которым проектно-сметная документация утверждена до 1 июля 2019 года, не допускается без подведения объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе кабельной канализации, слаботочных кабельных шахт, площадей и инфраструктуры для размещения телекоммуникационного оборудования.

При наличии заявления от проживающего в здании лица на предоставление услуг телекоммуникаций товарищества частных собственников жилья не вправе отказывать или препятствовать операторам и провайдерам телекоммуникаций в проведении сетей телекоммуникаций внутри зданий с использованием слаботочных кабельных шахт, площадей и инфраструктуры для размещения телекоммуникационного оборудования на безвозмездной основе, за исключением монтажа базовых станций мобильной связи.

Перенос, демонтаж, а также любое вмешательство в функционирование объектов телекоммуникаций третьими лицами осуществляется при отсутствии иных возможностей решения возникших вопросов и исключительно по согласованию с владельцем указанных объектов.

С 1 августа внедряется порядок, по которому операторам и провайдерам, создавшим телекоммуникационную инфраструктуру для бюджетных организаций в отдаленных и сельских населенных пунктах на условиях государственно-частного партнерства, за исключением операторов мобильной связи, в течение 10 лет гарантируются:

пользование их услугами бюджетными организациями и государственными унитарными предприятиями в этих населенных пунктах;

доступ к интернету компании «Узбектелеком» по единым тарифам независимо от места подключения;

безвозмездное предоставление площадей и инфраструктуры для размещения средств телекоммуникаций, предназначенных для обслуживания этой организации, а также населения и других юридических лиц в этом регионе.

Операторам и провайдерам телекоммуникаций, начиная с 1 июля, рекомендовано не тарифицировать трафик, используемый для доступа в информационные ресурсы, размещенные в государственном субдомене (gov.uz).

Постановлением поручено обеспечить создание на туристических объектах, в том числе в 2019 году на объектах в Самарканде, Бухаре и Хиве, публичных точек беспроводного доступа к интернету на условиях ГЧП.

Документом также предоставляется ряд льгот и преференций операторам и провайдерам.