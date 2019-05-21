Темуржон Комилов назначен заместителем министра народного образования по финансово-экономическим вопросам. Постановление об этом подписал 20 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана.

На этом посту он сменил Атабека Назирова, в январе возглавившего Агентство по развитию рынка капитала.

Темуржон Комилов — выпускник Университета мировой экономики и дипломатии (2004 год). В системе государственных органов финансирования проработал с 2005 по 2017 годы.

С 2017 года работал в Счетной палате Узбекистана. В 2018 году занимал должность главного инспектора по контролю формирования и исполнения расходной части бюджетов бюджетной системы.