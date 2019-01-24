Атабек Анварович Назиров назначен директором Агентства по развитию рынка капитала. Об этом стало известно во время программы «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24» в четверг.

После разделения Госкомконкуренции на три органа агентство получило полномочия в части регулирования рынка ценных бумаг, корпоративного управления и деятельности фондовых бирж, а также в части регулирования лизинговой и страховой деятельности.

Атабек Назиров (родился в 1975 году) окончил Университет штата Нью-Йорк в США, получив специальность макроэкономиста. Работал в таких финансовых и инвестиционных компаниях, как Goldman Sachs Group, The Avascent Group, JPMorgan Chase в США и «Тройка Диалог» и МДМ-Банк в России.

Также занимал должность старшего регионального банкира отдела сопровождения инвестиций в промышленный сектор в Европейском банке реконструкции и развития.

С мая по июнь 2018 года работал заместителем министра инновационного развития, до сегодняшнего дня -заместителем народного образования.