Новая гидроэлектростанция (ГЭС) введена в эксплуатацию на Туябугузском водохранилище в Уртачирчикском районе Ташкентской области. Строительные работы ГЭС начались в июле 2017 года, разработкой проекта занималась компания «Гидропроект», сообщило «Народное слово».

Мощность станции составляет 12 МВт, высота водохранилища — 30 м, объем — 250 млн кубометров. Общая стоимость проекта — 15,8 млн долларов, из которых 8 млн долларов — иностранные инвестиции, 7,7 млн — средства «Узбекгидроэнерго».

"По оценкам специалистов, станция окупится в течение четырех лет, так как агрегаты будут вырабатывать электричество 11 месяцев в году без остановки", — цитирует издание заслуженного энергетика Узбекистана Акрома Иргашева.

В среднем ГЭС будет вырабатывать 41,2 млн кВт.ч электроэнергии в год, что позволит удовлетворить потребности 1600 домохозяйств, отмечается в сообщении.

Программа мер по развитию гидроэнергетики в Узбекистане на 2017−2021 годы предусматривает строительство 42 новых и модернизацию 32 действующих ГЭС. Сейчас, по данным издания, ведется строительство малой ГЭС на Туябугузском водохранилище, каскада малых гидроэлектростанций — на Большом Ферганском канале и на реке Туполанг, малой станции «Камчик» — на реке Ахангаран.