В Узбекистане модернизируют 32 и построят 42 новые ГЭС
Президент утвердил программу мер по развитию гидроэнергетики на 2017−2021 годы.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим постановлением утвердил Программу мер по развитию гидроэнергетики в стране на 2017−2021 годы.
Как сообщила пресс-служба главы государства, утвержденные программой перечни инвестиционных проектов предусматривают строительство 42 новых и модернизацию 32 действующих гидроэлектростанций в системе Министерства сельского и водного хозяйства и компании «Узбекэнерго» на естественных водотоках и водохозяйственных объектах.
В постановлении определены приоритетные направления развития гидроэнергетики в республике, в частности:
- последовательное создание новых и модернизацию действующих генерирующих мощностей в электроэнергетике за счет широкого использования возобновляемых экологически чистых источников энергии;
- внедрение современных и всесторонне обоснованных научно-технических решений в области проектирования и строительства крупных, средних, малых и микро-ГЭС и на этой основе увеличение доли гидроэнергетических мощностей в структуре энергетического баланса республики;
- обеспечение всемерного стимулирования бережного отношения к водному потенциалу республики, сохранение имеющейся флоры и фауны при строительстве гидротехнических сооружений, а также эффективного управления водными ресурсами;
- выполнение принятых обязательств и соблюдение ратифицированных международных договоров в области охраны и использования трансграничных водотоков и международных озер.
Текст: «Газета.uz» 2 787
Комментарии
Энергетика — двигатель бизнеса и единственно правильный путь в развитии экономики, что является залогом благосостояния народа.