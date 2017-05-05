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Фото: uzbekenergo.uz

В Узбекистане модернизируют 32 и построят 42 новые ГЭС

Президент утвердил программу мер по развитию гидроэнергетики на 2017−2021 годы.

Сегодня, 13:12   Экономика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим постановлением утвердил Программу мер по развитию гидроэнергетики в стране на 2017−2021 годы.

Как сообщила пресс-служба главы государства, утвержденные программой перечни инвестиционных проектов предусматривают строительство 42 новых и модернизацию 32 действующих гидроэлектростанций в системе Министерства сельского и водного хозяйства и компании «Узбекэнерго» на естественных водотоках и водохозяйственных объектах.

В постановлении определены приоритетные направления развития гидроэнергетики в республике, в частности:

  • последовательное создание новых и модернизацию действующих генерирующих мощностей в электроэнергетике за счет широкого использования возобновляемых экологически чистых источников энергии;
  • внедрение современных и всесторонне обоснованных научно-технических решений в области проектирования и строительства крупных, средних, малых и микро-ГЭС и на этой основе увеличение доли гидроэнергетических мощностей в структуре энергетического баланса республики;
  • обеспечение всемерного стимулирования бережного отношения к водному потенциалу республики, сохранение имеющейся флоры и фауны при строительстве гидротехнических сооружений, а также эффективного управления водными ресурсами;
  • выполнение принятых обязательств и соблюдение ратифицированных международных договоров в области охраны и использования трансграничных водотоков и международных озер.
Текст: «Газета.uz»      2 787

Комментарии

  • Патриот Родины 05 мая 2017 13:32

    Энергетика — двигатель бизнеса и единственно правильный путь в развитии экономики, что является залогом благосостояния народа.


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