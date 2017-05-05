В Узбекистане модернизируют 32 и построят 42 новые ГЭС

Президент утвердил программу мер по развитию гидроэнергетики на 2017−2021 годы.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим постановлением утвердил Программу мер по развитию гидроэнергетики в стране на 2017−2021 годы.

Как сообщила пресс-служба главы государства, утвержденные программой перечни инвестиционных проектов предусматривают строительство 42 новых и модернизацию 32 действующих гидроэлектростанций в системе Министерства сельского и водного хозяйства и компании «Узбекэнерго» на естественных водотоках и водохозяйственных объектах.

В постановлении определены приоритетные направления развития гидроэнергетики в республике, в частности: