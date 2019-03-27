Андрей Плужников, унаследовавший от отца набросок Рембрандта ван Рейна, пытается доказать, что работа художника принадлежит ему.

13 марта Генеральная прокуратура передала картину Рембрандта «Линия жизни» Министерству культуры Узбекистана, которое вскоре направит ее в коллекцию Государственного музея искусств.

До 2008 года реликвия хранилась у Андрея Плужникова. Минкультуры и Генпрокуратура утверждают, что он продал картину Камилу Юлдашеву за 50 тысяч долларов США. Сама работа, по данным Минкульта, выполнена в конце XVII века и оценивается от 8−15 млн (стартовая цена) до 150 млн евро на аукционных торгах Европы. Минкультуры, изучив наклейки и надписи на футляре графической работы, сделало вывод, что картина ранее хранилась в Германии.

Андрей Плужников рассказал корреспонденту «Газеты.uz», что работу голландского художника он получил по наследству от своего отца, работавшего в Комитете государственной безопасности СССР. За три дня до смерти коллекционер сообщил семье, что самая ценная картина в собрании — «Линия жизни» Рембрандта.

«Документов, подтверждающих покупку картины нет, но есть показания свидетелей, которые видели работу художника в нашей семье. Более того, согласно 187 статье Гражданского кодекса, права собственности приобретаются по истечении пяти лет добросовестного, открытого и непрерывного владения имуществом», — сказал он.

Плужников рассказал, что в 2008 году он под расписку и залог размером в 50 тысяч долларов США отдал картину бывшему депутату Камилу Юлдашеву на реализацию. Расписка имеется в деле, а сумму залога Плужников не раз пытался вернуть.





«Я знал, что картина стоит миллионы долларов. Юлдашев сказал, что даст мне 2−3 млн. Когда картину оценили в 20 млн долларов, я не стал спорить», — сказал Андрей Плужников.

Он добавил, что, согласно второй расписке, ему полагалось 20% выручки от продажи предмета искусства, а Юлдашеву — 80%.





Плужников отметил, что оценка картины была произведена Дильшодом Азизовым, который знал, что набросок был украден у Плужниковых, но утверждал, что не видел картину и не делал экспертизу. Азизов, по его словам, четыре года давал следствию ложные показания и настаивал, что не видел работу живописца и не проводил экспертизу.

«Ему предъявили лжесвидетельство, а затем обвинения сняли. Было очевидно, что Азизов пошел на сделку со следствием, потому что на районном и городском судах Азизов утверждал, что Юлдашев угрожал ему», — поведал владелец картины.

«Азизов проводил запись разговора с Камилом Юлдашевым, который говорит: „Четыре раза дело открывали и я четыре раза этим собакам закрывал рот и прекращал дело“. Это имеется в деле. Прокуратура не заинтересовалась этим», — сказал наследник картины. Плужников настаивает, что в течение четырех лет — с 2014 по 2018 годы — он заявлял следствию, что с такими доказательствами закрыть дело невозможно.

«Фузаилов (компаньон Юлдашева — ред.) переживал, что картина находится здесь. Чтобы его успокоить, Юлдашев сказал, что картина в Израиле и дал Фузаилову 100 долларов за молчание. Фузаилов уверил Юлдашева, что Камилу дадут статью 182 „Основания приобретения права собственности“ (Гражданского кодекса Узбекистана — ред.), и Юлдашев будет говорить, что он купил у меня картину», — сообщил Плужников «Газете.uz».

Он добавил, что сначала в деле заявляли, что картину вывезли в 2010 году, затем в 2011, миновав узбекскую и израильскую таможни. Затем в деле появляются показания некоего Кучкарова (его так и не позвали свидетельствовать в суде), которому Юлдашев показывал картину у себя в офисе в 2013 году. Справкой пограничных войск Службы государственной безопасности опровергается версия Фузаилова о том, что картина была вывезена в Израиль, уверяет Андрей Плужников.

Унаследовавший картину подчеркнул, что у Юлдашева было несколько версий о том, как к нему попала картина. Согласно первой версии, Юлдашев взял предмет искусства на реализацию, но вернул его, так как он оказался поддельным. С 2014 года Юлдашев утверждал, что он не брал картину и не видел ее. По третьей версии Юлдашев купил картину у Плужникова.

«От 9 июня 2018 года в деле имеется явка Юлдашева с повинной, в которой он признает свою вину и совершение преступление. Документ есть в Генеральной прокуратуре», — заявил он.

В настоящее время дело рассматривается в Верховном суде. Следующим шагом Плужникова, как он планирует, станет обращение на российское телевидение в программу Андрея Малахова или Александра Гордона.

Андрей Плужников рассказал, что в 2015 году сотрудник посольства Германии в Узбекистане Инесс Фредерикс, ознакомившись с делом, признала право собственности на картину за семьей Плужниковых. Документы об этом есть в уголовном деле в Верховном суде, сообщил наследник.

«Она сказала, чтобы мы имели с ними дело, когда будем забирать картину, но я сказал, что это было невозможно, потому что картина — достояние республики, хоть и принадлежит мне. Учитывая действия прокуратуры, я могу подарить картину посольству Германии, ведь они сделали меня правопреемником работы Рембрандта. Тогда их юристы потребуют договор купли-продажи картины. Но такого документа нет, Юлдашев не покупал у меня картину», — считает Андрей Плужников.

По словам потерпевшего, если картина будет возвращена его семье, Плужников будет действовать по закону. «Есть конвенция, подписанная Узбекистаном 22 декабря 1995 года о вывозе и незаконной передаче права собственности. Там есть пункт о том, что если государство заинтересовано приобрести предмет искусства из частной коллекции, то по согласованию с владельцем оно забирает картину себе», — подытожил Андрей Плужников.

Позиция Генпрокуратуры

Фото: Министерство культуры.

Как сообщила «Газете.uz» начальник отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Узбекистана Сурайё Рахмонова, факт продажи картины Андреем Плужниковым Камилу Юлдашеву «был доказан следственным путем, включая допросы и иные следственные действия».

«Мы не можем отталкиваться только от документа о продаже картины», — отметили она.

Отвечая на вопрос о том, почему в 2014—2018 годы дело неоднократно приостанавливалось, в Генпрокуратуре указали, что целесообразнее адресовать этот вопрос Министерству внутренних дел, в ведении которого находилось дело в течение этого периода.

Генпрокуратура взяла дело под контроль после обращения Плужникова к Генеральному прокурору в июне 2018 года. Дело было истребовано из Следственного отдела ОВД Яккасарайского района Ташкента и передано в производство Управления по расследованию особо тяжких преступлений Генпрокуратуры.

«В результате следственно-оперативных мероприятий за 10 дней преступление было раскрыто, работа Рембрандта возвращена в Узбекистан», — отметили в ведомстве.

Сурайё Рахмонова заявила, что картина вывозилась «в другую страну» и по этой причине в отношении Юлдашева и Фузаилова было открыто дело по части 2 статьи 182 (Нарушение таможенного законодательства, совершенное в особо крупном размере).

«Были проведены оперативно-следственные мероприятия, имеются видеоматериалы и иные документы, являющиеся доказательствами по этому делу (для возбуждения уголовного дела по статьи 182 — ред.)», — сообщила она.

Отвечая на вопрос, предусматривает ли статья 182 Уголовного кодекса (Нарушение таможенного законодательства) отчуждение имущества, глава пресс-службы Генпрокуратуры указала, что в ходе следствия Андрей Плужников не предоставил каких-либо документов, подтверждающих, что он является владельцем этого произведения искусства.

«В случае, если бы имелись неопровержимые факты, доказывающие, что эта картина — действительно фамильное имущество его семьи, то, возможно, судебным приговором ему бы вернули ее согласно статье 211 Уголовно-процессуального кодекса, однако оснований для привлечения в ходе следствия Плужникова в качестве потерпевшего не имелось, поскольку у него не было соответствующих документов, подтверждающих, что это картина принадлежит ему. Но в случае, даже если бы это было и так, он действительно сам добровольно продал картину Юлдашеву за 50 тысяч долларов США. А этот факт доказан следственным путем», — заявила Сурайё Рахмонова.

По ее словам, у Плужникова, как претендента на владение картиной, есть конституционное право на судебное обжалование, в данном случае в надзорном порядке, поскольку апелляционная инстанция его жалобу не удовлетворила и оставила приговор без изменения, а также право оспорить принадлежность картины в гражданском судопроизводстве.

«Это судебные вопросы. Генпрокуратура не может вмешиваться в осуществление судебной власти. Мы только выполнили свою работу — расследовали факт преступления — и оно раскрыто», — отметили в Генпрокуратуре.

Начальник отдела по связям с общественностью и правовой информации также прокомментировала явку с повинной Камила Юлдашева, в которой, как отмечает Плужников, бывший депутат признается о том, что брал картину на реализацию, а не выкупил ее.

По ее словам, даже если явка с повинной фигурировала в уголовном деле, это не единственное доказательство, на основе которого строилось обвинение. «Явка с повинной — это зыбкое доказательство, так как в любой момент обвиняемый может отказаться от нее ввиду гарантии презумпции невиновности, поэтому мы не строили все обвинение только на явке с повинной — факт преступления доказан совокупностью доказательств», — сказала она.