Картина кисти знаменитого художника Рембрандта ван Рейна (1606−1669) передена Министерству культуры Узбекистана. Акт приема-передачи объекта был составлен в среду между Генеральной прокуратурой и Минкультом, сообщили «Газете.uz» в пресс-службах министерства и Генпрокуратуры.

Как отметили в Минкульте, работа оценивается от 8−15 млн (стартовая цена) до 150 млн евро на аукционных торгах Европы. Это подтверждается сведениями аукционных домов Sotheby’s (Великобритания) и Christie’s (Франция).

Согласно заключению художественной экспертизы, проведенной Генпрокуратурой, картина действительно принадлежит кисти Рембрандта.

«Названия картины нет, она предохранена тремя слоями фанеры. На задней стороне есть наклейка, на которой изображен немецкий герб в виде орла с опущенными крыльями… На другой стороне наклейки имеется нечитаемая надпись на немецком языке, выполненная чернилами фиолетового цвета», — говорится в заключении.

«Сам рисунок выполнен пером коричневыми чернилами, — отмечается в заключении. — Изображение носит характер наброска. Особенности туши, структура бумаги, техника исполнения рисунка, а также грубая манера почерка указывает на то, что данный рисунок по всей видимости является, графической работой голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна. Исполнен, судя по всему, в конце XVII века. Изучив соответствующие наклейки и надписи на футляре, следует сделать вывод, что картина изначально хранилась в Германии. После Второй мировой войны она перешла в частные руки».

В Генпрокуратуре добавили, что картина имеет музейно-историческую и художественную ценность.

В ближайшее время будут проведены углубленные исследования, отметили в пресс-службе Минкульта.

Фото: Минкульт.

Работа до 2008 года хранилась у жителя Ташкента Андрея Плужникова, который, по данным Минкульта и Генпрокуратуры, продал ее за 50 тысяч долларов гражданину Комилу Юлдашеву, а тот через знакомого Р. Фузаилова вывез картину за пределы страны. В 2014 году в отношении Юлдашева было возбуждено уголовное дело по статье 170 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) Уголовного кодекса Узбекистана.

В 2014—2018 годы уголовное дело неоднократно приостанавливалось и прекращалось в связи с отсутствием состава преступления, а также ввиду истечения срока давности. В прошлом году Андрей Плужников обратился с заявлением на имя генпрокурора Отабека Муродова о несогласии с принятыми решениями, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По поручению генпрокурора уголовное дело было истребовано из Следственного отдела ГУВД Ташкента и 4 июня 2018 года передано в производство управления по расследованию особо тяжких преступлений Генпрокуратуры. В результате следственно-оперативных мероприятий 14 июня преступление было раскрыто, и авторская работа Рембрандта была найдена.

По итогам следствия Юлдашев и Фузаилов были привлечены в качестве обвиняемых по части 2 статьи 182 (нарушение таможенного законодательства, совершенное в особо крупном размере) и части 2 статьи 238 (лжесвидетельство). 14 сентября 2018 года уголовное дело было передано в суд. 21 ноября они были признаны виновными, а картина изъята Генпрокуратурой в качестве вещественного доказательства.

После внесения апелляционной жалобы в Ташкентский городской суд по уголовным делам приговор суда первой инстанции был рассмотрен и оставлен в силе.

8 февраля отдел Бюро принудительного исполнения Яшнабадского района Ташкента при Генпрокуратуре принял постановление о возбуждении исполнительного производства.

«Поскольку до вступления приговора в законную силу произведение находилось в комнате хранения вещественных доказательств Генеральной прокуратуры, в соответствии со всей исполнительной процедурой исполнения приговора 13 марта 2019 года проведена передача картины Рембрандта Ван Рейна Министерству культуры при участии комиссии и составлении соответствующего акта передачи картины как культурного достояния Узбекистана», — заявили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Минкульт в скором времени передаст картину в Государственный музей искусств Узбекистана